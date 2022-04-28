Експерти МАГАТЕ не виявили небезпеки на Чорнобильській АЕС
Експерти МАГАТЕ не виявили на Чорнобильській АЕС високих рівнів радіації. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що, незважаючи на" невелике підвищення "рівня радіації в Чорнобилі, він все ще"значно нижче дозволених рівнів для робітників в середовищі з цим типом радіації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Це в три і більше разів нижче дозволених рівнів для працівників у зонах, що піддаються впливу радіації", - сказав Гроссі журналістам на прес-конференції у Відні, посилаючись на діаграми, що показують рівні доз, виміряні експертами МАГАТЕ.
"Ситуація не така, яку можна було б оцінити як таку, що становить велику небезпеку для навколишнього середовища або людей в той момент, коли ми проводили ці вимірювання", - додав він.
Гроссі сказав, що не має жодної інформації щодо повідомлень про те, що російські солдати можуть "потенційно померти протягом декількох місяців" через радіацію, яку зазнали в Рудому лісі, сильно забрудненому районі недалеко від Чорнобиля.
"Така ситуація з радіацією", - сказав глава МАГАТЕ. "Це рівні, які ми виміряли", - додав він.
Експерти МАГАТЕ відвідали Чорнобильський майданчик в останні кілька днів, щоб виміряти там рівень радіації після того, як закрита атомна електростанція знову потрапила в руки України після того, як на початку цього місяця її захопили російські збройні сили.
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