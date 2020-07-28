В 2016 году компания Apple выпустила свои умные часы. После этого на рынок носимой электроники вырвались десятки компаний, которые решили «взять» количеством, а не качеством. И выбрать умные часы стало сложно. Поэтому независимые эксперты Fitnessbit составили рейтинг лучших смарт-часов – надёжных, практичных и функциональных.

Для определения качества умных часов использовалось несколько параметров:

Предназначение устройства. Определялось, как позиционируется девайс – как универсальные часы, спортивные или деловые;

Функциональность устройства. Как много возможностей способны реализовать эти умные часы;

Надёжность и долговечность. Не только материалы корпуса и степень защиты, но и качество исполнения, уровень сервиса и другие параметры;

Технические характеристики. Объём аккумулятора, тип дисплея, встроенные датчики и другие параметры.

Таким образом эксперты Fitnessbit выбрали 10 лучших смарт-часов на рынке. В рейтинг вошли модели от компании Apple, Samsung, Garmin, Huawei, Xiaomi и многих других производителей.

Хорошим смарт-часам не обязательно быть дорогими

Первое место в рейтинге заняла Apple Watch series 5. Эта модель предлагает наиболее широкую функциональность, практически универсальное позиционирование и качественное исполнение. Устройство, однако, ориентировано на использование только с фирменными смартфонами, а также является одним из самых дорогих в рейтинге – средняя цена на него составляет 13 тысяч гривен.

Второе место досталось бюджетному варианту – HerzBand Elegance ECG 2. Модель отличается не только низкой ценой, но и отличным качеством исполнения. По функциональности устройство ориентировано на поклонников спорта и здорового образа жизни (так, эти часы оснащаются двумя пульсометрами и функцией снятия ЭКГ), однако и для повседневного использования оно также подойдёт. Средняя цена – около 2 700 гривен.

На третьем месте разместились спортивные часы Garmin VivoActive 4. Модель умеет измерять не только пульс, но и уровень стресса, а также насыщенность крови кислородом; выполняется в защищённом от агрессивной внешней среды корпусе и способна проработать неделю без подзарядки. Впрочем, как и другие модели Garmin, она отличается сравнительной дороговизной – средняя цена составляет около 10 тысяч гривен.

Из бюджетных моделей эксперты Fitnessbit выделили Xiaomi Amazfit GTS со средней ценой в 3 500 гривен и немного более дорогие Huawei Watch GT2 Sport.

В рейтинге также представлена модель на операционной системе Google Wear OS – Mobvoi TicWatch Pro. Устройство отличается расширенной функциональностью. Из фирменного магазина Google Play Store можно установить дополнительные приложения на часы, благодаря которым модель сможет выполнять любые желаемые действия. Средняя цена такого устройства – 7 700 гривен.

Таким образом, лучшие смарт-часы на сегодняшнем рынке стоят от 3,5 тысяч гривен, а медианная цена на действительно качественные, надёжные и функциональные устройства составляет порядка 11,5 тысяч гривен.