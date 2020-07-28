У 2016 році компанія Apple випустила свої розумні годинники. Після цього на ринок портативної електроніки вирвалися десятки компаній, які вирішили «взяти» кількістю, а не якістю. І вибирати розумні годинники стало складно. Тому незалежні експерти Fitnessbit склали рейтинг кращих смарт-годинників — надійних, практичних і функціональних.

Для визначення якості розумних годинників використовувались наступні параметри:

Призначення пристрою. Визначалось, як позиціонується девайс - як універсальний годинник, спортивний або діловий;

Функціональність пристрою. Як багато можливостей здатен реалізувати цей розумний годинник;

Надійність і довговічність. Не тільки матеріали корпусу і ступінь захисту, але і якість виконання, рівень сервісу та інші параметри;

Технічні характеристики. Обсяг акумулятора, тип дисплея, вбудовані датчики та інші параметри.

Таким чином експерти Fitnessbit вибрали 10 кращих смарт-годинників на ринку. У рейтинг увійшли моделі від компаній Apple, Samsung, Garmin, Huawei, Xiaomi та багатьох інших виробників.

Найліпшім смарт-годинникам необов'язково бути дорогими

Перше місце в рейтингу зайняла Apple Watch series 5. Ця модель пропонує найбільш широку функціональність, практично універсальне позиціонування і якісне виконання. Однак пристрій орієнтований на використання тільки з фірмовими смартфонами, а також є одним з найдорожчих в рейтингу - середня ціна на нього становить 13 тисяч гривень.

Друге місце дісталося бюджетному варіанту - HerzBand Elegance ECG 2. Модель відрізняється не тільки низькою ціною, але й відмінною якістю виконання. За функціональністю пристрій орієнтований на шанувальників спорту і здорового способу життя (цей годинник оснащується двома пульсометрами і функцією зняття ЕКГ), однак і для повсякденного використання він також підійде. Середня ціна - близько 2 700 гривень.

На третьому місці розмістився також спортивний годинник Garmin VivoActive 4. Модель вміє вимірювати не тільки пульс, але і рівень стресу, а також насиченість крові киснем; виконується в захищеному від агресивного зовнішнього середовища корпусі і здатна працювати тиждень без підзарядки. Втім, як і інші моделі Garmin, вона відрізняється порівняльною дороговизною - середня ціна складає близько 10 тисяч гривень.

З бюджетних моделей експерти Fitnessbit виділили Xiaomi Amazfit GTS із середньою ціною в 3 500 гривень і трохи дорожчі Huawei Watch GT2 Sport.

У рейтингу також представлена ​​модель на операційній системі Google Wear OS - Mobvoi TicWatch Pro. Пристрій відрізняється розширеною функціональністю. З фірмового магазину Google Play Store можна встановити додаткові програми на годинник, завдяки яким модель зможе виконувати будь-які бажані дії. Середня ціна такого пристрою – 7 700 гривень.

Таким чином, кращі смарт-годинники на сьогоднішньому ринку коштують від 3,5 тисяч гривень, а середня ціна на дійсно якісні, надійні і функціональні пристрої становить близько 11,5 тисяч гривень.