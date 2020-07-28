У 2016 році компанія Apple випустила свої розумні годинники. Після цього на ринок портативної електроніки вирвалися десятки компаній, які вирішили «взяти» кількістю, а не якістю. І вибирати розумні годинники стало складно. Тому незалежні експерти Fitnessbit склали рейтинг кращих смарт-годинників — надійних, практичних і функціональних.
Для визначення якості розумних годинників використовувались наступні параметри:
Таким чином експерти Fitnessbit вибрали 10 кращих смарт-годинників на ринку. У рейтинг увійшли моделі від компаній Apple, Samsung, Garmin, Huawei, Xiaomi та багатьох інших виробників.
Перше місце в рейтингу зайняла Apple Watch series 5. Ця модель пропонує найбільш широку функціональність, практично універсальне позиціонування і якісне виконання. Однак пристрій орієнтований на використання тільки з фірмовими смартфонами, а також є одним з найдорожчих в рейтингу - середня ціна на нього становить 13 тисяч гривень.
Друге місце дісталося бюджетному варіанту - HerzBand Elegance ECG 2. Модель відрізняється не тільки низькою ціною, але й відмінною якістю виконання. За функціональністю пристрій орієнтований на шанувальників спорту і здорового способу життя (цей годинник оснащується двома пульсометрами і функцією зняття ЕКГ), однак і для повсякденного використання він також підійде. Середня ціна - близько 2 700 гривень.
На третьому місці розмістився також спортивний годинник Garmin VivoActive 4. Модель вміє вимірювати не тільки пульс, але і рівень стресу, а також насиченість крові киснем; виконується в захищеному від агресивного зовнішнього середовища корпусі і здатна працювати тиждень без підзарядки. Втім, як і інші моделі Garmin, вона відрізняється порівняльною дороговизною - середня ціна складає близько 10 тисяч гривень.
З бюджетних моделей експерти Fitnessbit виділили Xiaomi Amazfit GTS із середньою ціною в 3 500 гривень і трохи дорожчі Huawei Watch GT2 Sport.
У рейтингу також представлена модель на операційній системі Google Wear OS - Mobvoi TicWatch Pro. Пристрій відрізняється розширеною функціональністю. З фірмового магазину Google Play Store можна встановити додаткові програми на годинник, завдяки яким модель зможе виконувати будь-які бажані дії. Середня ціна такого пристрою – 7 700 гривень.
Таким чином, кращі смарт-годинники на сьогоднішньому ринку коштують від 3,5 тисяч гривень, а середня ціна на дійсно якісні, надійні і функціональні пристрої становить близько 11,5 тисяч гривень.