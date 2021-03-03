Экспертное подключение от "Винницагаза" в этом году выбрали почти 800 клиентов

Услуга предусматривает синхронное выполнение внешнего и внутреннего подключения, экспертное сопровождение, индивидуальный подбор и установку газового оборудования, гарантийное и техническое обслуживание.

"Природный газ является наиболее эффективным источником энергии для всех категорий потребителей. Его стоимость в энергетических единицах вдвое меньше, чем электроэнергии. Современное газовое оборудование имеет высокий коэффициент полезного действия, компактные размеры", - говорится в сообщении.

В течение 2020 года клиентами АО "Винницагаз" стали более 720 потребителей, которые присоединились к газовым сетям региона: 20 многоэтажек, более 50 предприятий, учреждений и организаций, 650 квартир региона.

"Винницагаз" - надежный партнер по газификации объектов любой сложности. Наши специалисты являются экспертами на рынке в осуществлении стандартного и нестандартного подключения. Мы работаем исключительно с сертифицированными материалами, применяя новейшие технологии при выполнении монтажно-строительных работ. Рекомендуем заказывать комплексное присоединение, которое имеет ряд индивидуальных преимуществ, в частности позволяет клиенту сэкономить время и средства" - отметил директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

По словам пресс-службы, чтобы присоединиться к газовым сетям, клиент должен обратиться в Клиентское пространство 104.ua. Персональный менеджер - специалист-консультант поможет написать заявление и заполнить необходимый пакет документов. Расскажет как осуществить подбор энергоэффективного оборудования, проконтролирует все этапы работ: от проектирования до пуска газа, подключения оборудования и оформления сервисного обслуживания.