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Експертне підключення від "Вінницягазу" у цьому році обрали майже 800 клієнтів

Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році АТ "Вінницягаз" планує приєднати до газорозподільних мереж 770 нових споживачів. Компанія пропонує клієнтам скористатися унікальною послугою комплексного приєднання "під ключ".

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

Послуга передбачає синхронне виконання зовнішнього і внутрішнього підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і встановлення газового обладнання, гарантійне та технічне обслуговування.

"Природний газ є найбільш ефективним джерелом енергії для всіх категорій споживачів. Його вартість в енергетичних одиницях вдвічі менше, ніж електроенергії. Сучасне газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії, компактні розміри", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2020 року клієнтами АТ "Вінницягаз" стали понад 720 споживачів, які приєдналися до газових мереж регіону: 20 багатоповерхівок, понад 50 підприємств, установ та організацій, 650 квартир регіону.

"Вінницягаз" - надійний партнер з газифікації об'єктів будь-якої складності. Наші фахівці є експертами на ринку у здійсненні стандартного і нестандартного підключення. Ми працюємо виключно з сертифікованими матеріалами, застосовуючи новітні технології при виконанні монтажно-будівельних робіт. Рекомендуємо замовляти комплексне приєднання, яке має ряд індивідуальних переваг, зокрема дозволяє клієнту заощадити час і кошти", - зазначив директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

За словами прес-служби, щоб приєднатися до газових мереж, клієнт повинен звернутися в Клієнтський простір 104.ua. Персональний менеджер - фахівець-консультант допоможе написати заяву і заповнити необхідний пакет документів. Розповість як здійснити підбір енергоефективного обладнання, проконтролює всі етапи робіт: від проектування до пуску газу, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

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Новини України Вінницягаз
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