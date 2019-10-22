Экспертизы по "Роттердам+" опровергают наличие убытков от формулы, - адвокат

В САП есть экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, согласно которой действие формулы "Роттердам+" не нанесло убытков государству. Об этом во время судебного заседания по делу заявил прокурор Виталий Пономаренко.

Видео, предоставленное судом, выложила на Facebook адвокат защиты Ирина Одинец.

Ранее информация об этих экспертизах появилась в СМИ, в связи с чем адвокат обратилась к судье с ходатайством истребовать эти экспертизы, однако получила отказ.

При этом, как пишет адвокат, защита услышала официальное подтверждение о том, что такие материалы действительно существуют.

"Ниже - официальное видео судебного заседания, предоставленное мне судом, где прокурор на камеры говорит, что в распоряжении САП есть экспертизы, которые не подтверждают убытков от введения формулы "Роттердам+". Интересно, что эти экспертизы почему-то есть у журналистов, но их нет у суда. На мой вопрос, прокурор подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но в САП могут выбирать, что предоставлять судье, а что нет (!!!!!) и не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. Судья по этому вопросу переживать не стала и заявила, что истребовать документы не может", - написала Одинец.

Адвокат напомнила, что согласно КПК сторона обвинения не имеет права выбирать, какие материалы прикладывать в производство, а какие нет.

"Хочется напомнить и прокурору и судье статью 9 УПК, которая прямо обязывает полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, которые изобличают, так и те, которые оправдывают подозреваемого или обвиняемого.

Сейчас понятно, что на руках у НАБУ и САП есть документы, не подтверждающие факт преступления, а прокурор прямым текстом говорит, что не считает нужным эти документы использовать", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что пренебрегли прокуроры выводом экспертной организации - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Как красиво сманипулировал прокурор: заявил, что в экспертизе речь идет не об отсутствии убытков, а о том, что экспертам недостаточно материалов, чтобы рассчитать убытки. Однако по более двух лет следствия никто не видел реальных материалов, которые эти убытки подтверждают. Поэтому риторический вопрос о том "был ли мальчик?" - открытый", - написала Одинец.