Експертизи по "Роттердам+" спростовують наявність збитків від формули, - адвокат

В САП є експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно з якою дія формули "Роттердам+" не завдала збитків державі. Про це під час судового засідання по справі заявив прокурор Віталій Пономаренко.

Відео, надане судом, виклала на Facebook адвокат захисту Одинець Ірина.

Раніше інформація про ці експертизи з'явилася у ЗМІ, у зв'язку з чим адвокат звернулася до судді з клопотанням витребувати ці експертизи, однак отримала відмову.

При цьому, як пише адвокат, захист почув офіційне підтвердження про те, що такі матеріали дійсно існують.

"Нижче - офіційне відео судового засідання, надане мені судом, де прокурор на камери каже, що в розпорядженні САП є експертизи, які не підтверджують збитків від введення формули "Роттердам+". Цікаво, що ці експертизи чомусь є у журналістів, але їх немає у суду. На моє запитання, прокурор підтвердив, що такі експертизи дійсно є, але в САП можуть вибирати, що надавати судді, а що ні (!!!!!) і не вважають за потрібне надавати саме ці експертизи. Суддя з цього питання переживати не стала і заявила, що витребувати документи не може", - написала Одинець.

Адвокат нагадала, що згідно з КПК сторона обвинувачення не має права вибирати, які матеріали прикладати у провадження, а які ні.

"Хочеться нагадати і прокурору і судді статтю 9 КПК, яка зобов'язує повно і неупереджено дослідити обставини провадження і виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Зараз зрозуміло, що на руках у НАБУ і САП є документи, що не підтверджують факт злочину, а прокурор прямим текстом каже, що не вважає за потрібне використовувати ці документи", - заявила адвокат.

Вона підкреслила, що знехтували прокурори висновком експертної організації - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Як красиво зманіпулював прокурор: заявив, що в експертизі мова йде не про відсутність збитків, а про те, що експертам недостатньо матеріалів, щоб розрахувати збитки. Проте за більше двох років слідства ніхто не бачив реальних матеріалів, які ці збитки підтверджують. Тому риторичне питання про те "чи був хлопчик?" - відкрите", - написала Одинець.