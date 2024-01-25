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Експертиза виявила, що спричинило аварійний стан тунелю між "Деміївською" та "Либідською"

Фото: експертиза виявила, що спричинило аварійний стан тунелю між "Деміївською" та "Либідською" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є неякісні проектні рішення та будівельно-монтажні роботи зі спорудження тунелю на цій ділянці. Такі попередні висновки зробили експерти Науково-дослідної судово-експертної установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

"Отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро "Деміївська" - "Либідська". У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", - повідомив Кандибор.

Директор Департаменту також зазначив, що експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проектування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати", - підкреслив Кандибор.

Крім того, відповідно до висновків науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт.

 

Раніше відповідні висновки щодо причин деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" зробили і в парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури.

Як повідомляв член цього комітету Костянтин Бондарєв, причиною техногенної аварії на "синій" гілці метро стало авральне будівництво цієї ділянки у 2010 році.

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метроКиїв