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Экспертиза обнаружила, что повлекло за собой аварийное состояние тоннеля между "Демеевской" и "Лыбидской"

Фото: экспертиза обнаружила, что повлекло за собой аварийное состояние тоннеля между "Демеевской" и "Лыбидской" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы по сооружению тоннеля на этом участке. Такие предварительные выводы сделали эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.

"Получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения о причинах деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по оборудованию тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка", - сообщил Кандибор.

Директор Департамента также отметил, что экспертное исследование продолжается. Оно проводится во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Окончательные результаты будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля снаружи. Однако уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать", - подчеркнул Кандибор.

Кроме того, согласно выводам ученых, КП «Киевский метрополитен» выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнение восстановительных работ.

 

Ранее соответствующие выводы о причинах деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" сделали и в парламентском Комитете по транспорту и инфраструктуре.

Как сообщал член этого комитета Константин Бондарев, причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро стало авральное строительство этого участка в 2010 году.

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метроКиев