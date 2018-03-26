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Экспертиза подтвердила, что на доказательствах голоса Курченко и Саакашвили, - Луценко

НовостиПолитика    26.03.2018 - 23:19
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Соратник Саакашвили Донгадзе находится в изоляторе, с ним проходят следственные действия

Подлинность голосов Сергея Курченко и Михаила Саакашвили на приведенных аудіодоказательствах подтверждена экспертизой. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Пленки в деле Саакашвили прошли экспертизы и аутентичность голосов Курченко и Саакашвили на них подтверждены. А значит я был прав насчет Саакашвили. Как Генеральный прокурор я гарантирую право каждому человеку на мирный протест. Соратник Саакашвили Донгадзе находится в изоляторе, с ним проводятся следственные действия. Его узнают его соратники", - сказал Луценко.

По его словам, действия ГПС привели к тому, что Саакашвили находится за территорией Украины.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал стороне защиты лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в обеспечении участия президента Украины Петра Порошенко в судебном процессе.

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Теги публикации: Саакашвили, Юрий Луценко, Сергей Курченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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