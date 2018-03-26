Експертиза підтвердила, що на доказах голоси Курченка та Саакашвілі, - Луценко

Соратник Саакашвілі Донгадзе знаходиться в ізоляторі, з ним проходять слідчі ді

Автентичність голосів Сергія Курченка та Михайла Саакашвілі на приведених аудіодоказах підтверджена експертизою. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Плівки у справі Саакашвілі пройшли експертизи і автентичність голосів Курченка та Саакашвілі на них підтверджені. А значить я був правий щодо Саакашвілі. Як Генеральний прокурор я гарантую право кожній людині на мирний протест. Соратник Саакашвілі Донгадзе знаходиться в ізоляторі, з ним проходять слідчі дії. Його впізнають його соратники", - сказав Луценко.

За його словами, дії ДМС призвели до того, що Саакашвілі знаходиться за територією України.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду України відмовив стороні захисту лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі в забезпеченні участі президента України Петра Порошенка в судовому процесі.