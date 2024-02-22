Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною, - Bloomberg

Європейський союз, країни Великої сімки та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (280 мільярдів доларів) у вигляді цінних паперів та готівки, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.

Десять експертів з міжнародного права із семи країн (Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США) підписали лист, адресований країнам G7. Вони прагнуть подати до суду на арешт відповідних активів.

“Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти Росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за шкоду, який став прямим результатом незаконної поведінки Росії”, - написали експерти.

Серед тих, хто підписав лист:

Гарольд Хонджу Кох, професор юридичної школи Єльського університету та колишній декан, який також був юрисконсультом Держдепартаменту США при адміністрації Обами,

Філіп Зеліков з Інституту Гувера, юрист і колишній кар'єрний дипломат, який працював в уряді за президентів, у тому числі стратегічного консультанта адміністрації Байдена.

Сім із підписантів, що залишилися, - вчені та практики в галузі міжнародного права з Європи, а один - з Японії.

Лист настав у той момент, коли країни G7 обговорюють, що робити з цими активами, про які йдеться, оскільки потреби України у фінансуванні залишаються стабільно високими, а війна не демонструє ознак ослаблення.

У своєму листі юристи рекомендують державам, які заморозили ці активи, передати їх міжнародному механізму. Потім можна було б виділити депоновані активи для підтримки програм надання допомоги Україні у відновленні.

Можливі проблеми

Великобританія та США підштовхують союзників по G7 до прямого арешту активів центрального банку, при цьому Канада відкрита для цієї ідеї, за словами офіційних осіб, знайомих з обговореннями.

Європейські члени групи, особливо Франція та Німеччина, нині виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може завдати шкоди стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент, заявили офіційні особи.

Переважна більшість коштів перебуває у Європі, переважно у Бельгії. Розрахункова палата та Європейський центральний банк скептично ставляться до права на арешт активів.

Країни G7 обговорюють варіанти. Серед обговорюваних ідей - використання коштів як забезпечення для залучення боргу або як гарантії кредитів.

Якщо вдасться знайти рішення, яке подолає поточні побоювання, метою буде оголошення плану на зустрічі лідерів G7 в Італії у червні.

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