Эксперты признали конфискацию замороженных активов РФ законной, - Bloomberg

Европейский союз, страны Большой семерки и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) в виде ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Десять экспертов по международному праву из семи стран (Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США) подписали письмо, адресованное странам G7. Они стремятся подать в суд на арест соответствующих активов.

“Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, заморозивших российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, который стал прямым результатом незаконного поведения России”, - написали эксперты.

Среди подписавших письмо:

Гарольд Хонджу Кох, профессор юридической школы Йельского университета и бывший декан, который также был юрисконсультом Госдепартамента США при администрации Обамы,

Филип Зеликов из Института Гувера, юрист и бывший карьерный дипломат, работавший в правительстве при президентах, в том числе стратегическим консультантом администрации Байдена.

Семь из оставшихся подписантов - ученые и практики в области международного права из Европы, а один - из Японии.

Письмо пришло в тот момент, когда страны G7 обсуждают, что делать с этими активами, о которых идет речь, поскольку потребности Украины в финансировании остаются стабильно высокими, а война не демонстрирует признаков ослабления.

В своем письме юристы рекомендуют государствам, которые заморозили эти активы, передать их международному механизму. Затем можно было бы выделить депонированные активы для поддержки программ по оказанию помощи Украине в восстановлении.

Возможные проблемы

Великобритания и США подталкивают союзников по G7 к прямому аресту активов центрального банка, при этом Канада открыта для этой идеи, по словам официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

Европейские члены группы, особенно Франция и Германия, в настоящее время выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент, заявили официальные лица.

Подавляющее большинство средств находится в Европе, в основном в Бельгии. Расчетная палата и Европейский центральный банк скептически относятся к праву на арест активов.

Страны G7 обсуждают варианты. Среди обсуждаемых идей - использование средств в качестве обеспечения для привлечения долга или в качестве гарантий по кредитам.

Если удастся найти решение, которое преодолеет текущие опасения, целью будет объявление плана на встрече лидеров G7 в Италии в июне.

Ранее мы писали, что премьер Эстонии Кайи Каллас призвала передать Украине замороженные активы РФ.

К слову, мы писали, что тормозит выплату репараций Украине - читайте в материале РБК-Украина.