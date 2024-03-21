Експерти виступають за підвищення адвалорної ставки акцизу на сигарети з 12%

"У нас зрівняли податки на "Приму" та "Мальборо", - пише експерт.

За словами Кулика, у нас зрівняли податки на "Приму" та "Мальборо". Проте бюджет України з моменту зниження урядом Миколи Азарова у 2013 р. адвалорної ставки з 25% до 12%, недоотримав понад 100 млрд гривень.

"За 11 років Україна втратила понад 100 млрд гривень, які могли б бути спрямовані на зміцнення оборони нашої держави", - вважає експерт.

Своєю чергою, за словами економічного експерта Дениса Безлюдька, попит на преміум-сегмент нееластичний. "Тобто для людини з досить великим доходом (на відміну від більшості населення) непринципове підвищення суми акцизу, який він платить. Він навряд чи перейде на умовну "Ватру". А ось бюджет України отримає додаткові надходження", - пояснює він.

Він також додав, що з 2013 року ситуація "зацементувалася": законопроекти, якими цю ставку хочуть підвищити, просто не виносяться до сесійної зали Верховної ради.

Як повідомлялося, в Україні зараз діє наступна схема акцизного оподаткування тютюнового ринку: мінімальне акцизне зобов'язання (2 516,54 грн за 1000 шт.), специфічна ставка (1881,17 грн за 1000 шт.) та адвалорна ставка (12%). Нюанс у тому, що адвалор зараз не помітний, і на оподаткування преміум-сегмента він не впливає.

Наприклад, з пачки цигарок вартістю 60 гривень загальний акциз, який платять компанії (точніше курці) становить 50,33 гривні (60,00 грн х 12% = 7,2 грн - адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн - специфічна ставка акцизного податку (37,62 + 7,2 = 44,82 грн - сума акцизного податку за пачку цигарок). Але 44,82 грн менше, ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,33 грн акцизного податку за пачку.

І з пачки цигарок вартістю 106 гривень - 50,34 гривні (106,00 грн х 12% = 12,72 грн - адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн - специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 12 = 50,34 грн - сума акцизного податку за пачку цигарок). 50,34 грн більше, ніж 50,33 грн (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,34 грн акцизного податку за пачку.

У Європі адвалорні ставки акцизу на сигарети становлять від 25% до 50% (у деяких країнах навіть вищі).