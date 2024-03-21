Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

"У нас уровняли налоги на "Приму" и "Мальборо", - пишет эксперт.

По словам Кулика, у нас уровняли налоги на "Приму" и "Мальборо". Однако бюджет Украины с момента понижения правительством Николая Азарова в 2013 адвалорной ставки с 25% до 12%, недополучил более 100 млрд гривен.

"За 11 лет Украина потеряла более 100 млрд гривен, которые могли бы быть направлены на укрепление обороны нашего государства", - считает эксперт.

В свою очередь, по словам экономического эксперта Дениса Безлюдько, спрос на премиум-сегмент неэластичный. "То есть, для человека с довольно большим доходом (в отличие от большинства населения) непринципиально повышение суммы акциза, который он платит. Он вряд ли перейдет на условную "Ватру". А вот бюджет Украины получит дополнительные поступления", - объясняет он.

Он также добавил, что с 2013 ситуация "зацементировалась": законопроекты, которыми эту ставку хотят повысить, просто не выносятся в сессионный зал Верховной рады.

Как сообщалось, в Украине сейчас действует следующая схема акцизного налогообложения табачного рынка: минимальное акцизное обязательство (2 516,54 грн за 1000 шт.), специфическая ставка (1881,17 грн за 1000 шт.) и адвалорная ставка (12%). Нюанс в том, что адвалор сейчас не заметен и на налогообложение премиум-сегмента он не влияет.

Например, с пачки сигарет стоимостью 60 гривен общий акциз, который платят компании (точнее курильщики) составляет 50,33 гривны (60,00 грн. х 12% = 7,2 грн - адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 грн - специфическая ставка акцизного налога; 37,62 + 7,2 = 44,82 грн - сумма акцизного налога за пачку сигарет). Но 44,82 грн меньше, чем 50,33 грн (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,33 грн акцизного налога за пачку.

И с пачки сигарет стоимостью 106 гривен - 50,34 гривны (106,00 грн. х 12% = 12,72 грн. – адвалорная составляющая акцизного налога; 37,62 грн - специфическая ставка акцизного налога; 37,62 + 12,72 = 50,34 грн - сумма акцизного налога за пачку сигарет). 50,34 грн больше, чем 50,33 грн (минимальное акцизное обязательство), поэтому в бюджет подлежит уплате 50,34 грн акцизного налога за пачку.

В Европе адвалорные ставки акциза на сигареты составляют от 25% до 50% (в некоторых странах даже выше).