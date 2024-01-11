Експерти не виключають, що ЗСУ готують потужну відповідь РФ в районі Куп'янська. Що відомо

На Лимано-Куп'янський напрямок РФ стягнула близько 130 тисяч росіян, понад 1000 танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ. Угруповання потужне, грубо кажучи, до третини від того, що Росія взагалі перекинула на фронт, пояснює майор запасу ЗСУ, експерт Олексій Гетьман.

"Можливо, більше ніж на Куп'янськ, вони прагнуть вийти на Куп'янськ-Вузловий, тому що це наш логістичний центр, і вони хочуть контролювати залізницю. Також є припущення, чи будуть розвертатися на Харків. Сил і засобів начебто достатньо, але поки немає ознак підготовки атаки безпосередньо на Харків. Що саме мав на увазі Умєров, складно сказати. Можливо, ми плануємо свої контрнаступальні дії. На сході ворог сильно виснажений", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко такий варіант не відкидає. Оскільки треба посилити стратегічно важливий північно-східний фланг та послабити тиск на нього.

"Можливо, рейди української розвідки до Бєлгородської області, удари та приїзд командування пов'язані та свідчать про підготовку до контрнаступальних дій. Звичайно, вони будуть локальними, але думаю, досить потужними", – зазначив він.

Що сказав Умєров?

9 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав позиції в районі Куп'янська у Харківській області. Окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

За підсумками виїзду Умєров зробив заяву: "Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається".