Експерти UA1 розповіли, скільки тепер доведеться сплачувати операторам азартних ігор до держбюджету за ліцензії та в якості податків

В березні 2022 року гемблінг-індустрії дозволили перейти на спрощену систему оподаткування і сплачувати лише 2% від прибутку. В січні 2023 це послаблення скасували.

Про необхідність скасування податкової пільги для українського гемблінгу говорили давно, пояснюючи таке рішення значними втратами коштів, які могли б потрапити до державного бюджету України. Так, Ярослав Железняк, перший заступник голови комітету податків, заявив, що до переходу гральної сфери на спрощенку оператори перераховували близько 200 тисяч гривень на день, а після – лише 23 тисячі. Також неодноразово вказували на те, що 2% – це найнижчий податок на гемблінг-бізнес в усьому світі.

Проте представники КРАІЛ, UGC та найбільших операторів України, що входять в ТОП казино ua1, стверджують, що рішення повернути податки для грального бізнесу провальне. А все тому, що досі в країні не створено адекватної та справедливої системи оподаткування, яка враховувала б особливості саме цієї галузі та давала змогу індустрії працювати і розвиватися.

Щоб створити адекватну потребам бізнесу систему оподаткування, КРАІЛ, UGC та представники гемблінг-операторів пропонують законопроєкт 2713-д. Він передбачає: досить великі суми сплат за ліцензії, податок в розмірі стандартних 18% та 10% GGR, оподаткування виграшів, ПДВ. Але голосування за цей проєкт досі відкладається і проблема високих відрахувань до бюджету для гемблінгу лишається актуальною. Адже зараз галузі і так дуже важко – наземні заклади не приносять прибутку, вся сфера тримається за рахунок онлайн-сектору.

Менеджер по роботі з клієнтами UA1 Кирило Кравченко зазначає: «Протягом 2022 року оператори зосередилися на онлайні та намагалися привертати увагу користувачів цікавими іграми, покращенням сервісу, впровадженням інноваційних технологій, вигідними пропозиціями. І восени минулого року ситуація в галузі почала потроху покращуватися – збільшується кількість охочих використати промокоди казино, отримати бонуси, безкоштовно покрутити слоти. Але 2023 рік може стати надто важким».

Скільки коштів сплачуватимуть до державного бюджету гемблінг-оператори

Легальні оператори азартних ігор перераховують кошти в держбюджет в якості сплат за ліцензії та податків. Вартість ліцензії в Україні є однією з найвищих в Європі. Сума, яку має сплатити організатор азартних ігор або БК, залежить від розміру мінімальної заробітної плати, виду діяльності, місця розташування наземного закладу.

Так, наприклад, в 2022 році вартість ліцензії для проведення азартних ігор в наземному закладі столиці коштувала 390 мільйонів гривень, інших міст – 195. Онлайн-казино сплачують більше 40 мільйонів, БК – 195, за ігровий автомат потрібно перерахувати 39 тисяч гривень, а ігровий стіл – 585 тисяч. Ліцензія видається терміном на 5 років, платежі розбиваються на ці роки, але все одно лишаються дуже високими. На початку 2023 року збільшилась сума мінімальної зарплатні – а, отже, і вартість документу, що дозволяє працювати легально.

Податки, які доведеться перераховувати в держбюджет операторам в 2023 році:

22% в якості єдиного соціального внеску;

10-18% за GGR;

18% від загальної суми прибутку;

19.5% в якості податку на виграш гравця;

20% ПДВ, встановлені для контрактів суміжного типа за різноманітними напрямками.

Таке підвищене навантаження робить бізнес низькоприбутковим та зовсім не привабливим для іноземних інвестицій.