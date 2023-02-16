Эксперты UA1 рассказали, сколько теперь придется платить операторам азартных игр в госбюджет за лицензии и в качестве налогов

В марте 2022 гемблинг-индустрии позволили перейти на упрощенную систему налогообложения и платить лишь 2% от прибыли. В январе 2023 года это послабление отменили.

О необходимости отмены налоговой льготы для украинского гемблинга говорили давно, аргументируя такое решение значительными потерями средств, которые могли бы попасть в государственный бюджет Украины. Так, Ярослав Железняк, первый заместитель председателя комитета по налогам, заявил, что до перехода игровой сферы на упрощенку операторы перечисляли около 200 тысяч гривен в день, а после – только 23 тысячи. Также неоднократно указывали на то, что 2% – самый низкий налог на гемблинг-бизнес во всем мире.

Однако представители КРАИЛ, UGC и крупнейших операторов Украины, входящих в ТОП казино ua1, утверждают, что решение вернуть налоги для игорного бизнеса провальное. А все потому, что до сих пор в стране не создана адекватная и справедливая система налогообложения, которая учитывала бы особенности именно этой отрасли и давала возможность индустрии работать и развиваться.

Чтобы создать адекватную потребностям бизнеса систему налогообложения, КРАИЛ, UGC и представители гемблинг-операторов предлагают законопроект 2713-д. Он предусматривает достаточно большие суммы выплат за лицензии, налог в размере стандартных 18% и 10% GGR, налогообложение выигрышей, НДС. Но голосование за этот проект до сих пор откладывается и проблема высоких отчислений в бюджет для гемблинга остается актуальной. Ведь сейчас отрасли и так очень тяжело – наземные заведения не приносят прибыли, вся сфера держится за счет онлайн-сектора.

Менеджер по работе с клиентами UA1 Кирилл Кравченко отмечает: «В течение 2022 операторы сосредоточились на онлайне и пытались привлекать внимание пользователей интересными играми, улучшением сервиса, внедрением инновационных технологий, выгодными предложениями. И осенью прошлого года ситуация в отрасли начала понемногу улучшаться – увеличивается количество желающих использовать промокоды казино, получить бонусы, бесплатно покрутить слоты. Но 2023 может стать слишком тяжелым».

Сколько средств будут платить в государственный бюджет гемблинг-операторы

Легальные операторы азартных игр перечисляют средства в госбюджет в качестве платы за лицензии и налогов. Стоимость лицензии в Украине является одной из самых высоких в Европе. Сумма, которую должен оплатить организатор азартных игр или БК, зависит от размера минимальной заработной платы, вида деятельности, местоположения наземного заведения.

Так, например, в 2022 году стоимость лицензии на проведение азартных игр в наземном заведении столицы стоила 390 миллионов гривен, других городов – 195. Онлайн-казино платят более 40 миллионов, БК – 195, за игровой автомат нужно перечислить 39 тысяч гривен, а игровой стол – 585 тысяч. Лицензия выдается сроком на 5 лет, платежи разбиваются на эти годы, но все равно остаются очень высокими. В начале 2023 года увеличилась сумма минимальной зарплаты – а значит, и стоимость документа, позволяющего работать легально.

Налоги, которые придется перечислять в госбюджет операторам в 2023 году:

22% в качестве единого социального взноса;

10-18% по GGR;

18% от общей суммы прибыли;

19.5% в качестве налога на выигрыш игрока;

20% НДС, установленные для контрактов смежного типа по различным направлениям.

Такая повышенная нагрузка делает бизнес низкоприбыльным и совсем не привлекательным для иностранных инвестиций