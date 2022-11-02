Експерти Traders Union опублікували список кращих брокерів ринку Форекс 2022

Спеціалісти порталу Traders Union зробили комплексне дослідження серед компаній, що пропонують брокерські послуги на ринку Форекс. Робота проводилася за методом TU, у процесі було залучено унікальний алгоритм, що дозволяє виділити найкращих брокерів серед 400 компаній.

Експерти проаналізували діяльність брокерів з різних напрямків, оцінили ефективність роботи за більш ніж 100 параметрами. Результатом дослідження став перелік найкращих Форекс-брокерів у 2022 році, опублікований на офіційному порталі Traders Union. Верхні рядки рейтингу зайняли найбільш надійні, ефективні та затребувані брокери з найвищим рівнем клієнтського сервісу.

ТОП-5 найкращих Форекс брокерів 2022 — дослідження Traders Union

У п'ятірку найкращих Форекс брокерів у 2022 році на думку експертів Traders Union увійшли наступні компанії:

1. RoboForex — надійний брокер з європейським регулюванням CySEC, пропонує повний комплекс брокерських послуг як для новачків, так і для професійних трейдерів. Для старту торгівлі достатньо депозиту в $10, брокер надає кредитне плече 1:2000, є різні типи торгових рахунків. Для пасивного інвестування реалізовано обслуговування копіювання угод CopyFx.

2. EXNESS — міжнародна брокерська компанія, діяльність платформи регулюється ліцензіями CySEC, FCA та FSA. Є можливість вибору типу торгового рахунку, широкий перелік інвестиційних активів, моментальне виконання ордерів, швидке виведення коштів на картку, привабливі умови для заробітку з депозитами до 1000 доларів. Мінімальний депозит для старту-1$, кредитне плече до 1:2000.

3. Forex4you. Компанія працює на ринку з 2007 року, її діяльність перебуває під контролем регулятора BVI FSC. Брокер пропонує клієнтам різні типи торгових рахунків, включаючи центові. Торгові інструменти брокера - валюти, активи фондових та товарно-сировинних ринків, криптовалюти. Мінімальний депозит — від 1 долара, кредитне плече до 1:1000, спреди, що плавають, від 0,1 до 2 пунктів. Є можливість пасивного інвестування через сервіс копіювання угод Share4you.

4. AMarkets — великий міжнародний ECN-брокер, що має розвинену мережу філій у країнах Європи та СНД. Клієнтам доступний заробіток на ринку Форекс, торгівля криптовалютами, активами фондового та товарного ринків. Мінімальний депозит 100 $, кредитне плече до 1:3000, спред від 0,1 пункту. Брокер активно розвиває напрямок алгоритмічної торгівлі, пропонуючи власну лабораторію для розробки та тестування радників. Торгівля ведеться на платформах - МТ4 та МТ5, є можливість інвестування шляхом копіювання угод професійних трейдерів.

5. Admiral Markets — провідний Форекс-брокер з представництвами у 40 країнах світу. Діяльність організації контролюється регулюючими органами CySEC, FCA та ASIC. Мінімальний депозит для інвесторів становить 1$ у рамках програми Invest.MT5, брокер надає кредитне плече 1:500, спред коливається в межах 0-0,5 пунктів. Переваги брокера — широкий вибір торгових інструментів, велика кількість навчальних матеріалів, низькі спреди, моментальне виведення коштів.

Як проводиться перевірка брокерів експертами Traders Union

Процес дослідження TU брокерських організацій суворо регламентований та проводиться з використанням методології. Це офіційний документ, становища якого відповідають міжнародним аудиторським стандартам.

Групи параметрів методології TU:

Клієнтська група — у цьому розділі вивчається ступінь клієнтоорієнтованості брокера та її складових.

Сервісна група — цей напрямок аналізує здатність брокера впливати на діяльність інших учасників ринку, а також оцінює рівень його конкурентоспроможності.

Репутаційна група — відстежує ступінь прозорості роботи брокера та задоволеності клієнтів послугами платформи.

Базові оцінки дають фінансова та економічна групи - вони проводять комплексне дослідження фінансових складових діяльності брокерських організацій та відстежують динаміку їх розвитку.

Завдяки комплексному підходу дослідження експертів Traders Union забезпечують високий рівень об'єктивності та вірогідності результатів.

Форекс – що це таке?

Майже кожного трейдера-початківця цікавить питання, що таке Форекс та як на ньому заробити? Forex — це міжнародний валютний ринок, кожну секунду тут відбуваються тисячі транзакцій на купівлю та продаж одних валют щодо інших. Курси валют постійно змінюються, трейдери заробляють на різниці котирувань валютних активів.

Посередниками між трейдерами та валютним ринком стають банки, інвестиційні компанії та брокери, які відкривають своїм клієнтам доступ до ринкових торгів. Реєстрація брокерського рахунку на платформі пропонує трейдеру всі необхідні інструменти для операцій з валютами. До них належить торговий рахунок, програмне забезпечення для здійснення угод, інструменти для аналізу ринку, професійна технічна підтримка та доступ до допоміжних сервісів — аналітичних матеріалів, календаря економічних подій, фінансового калькулятора та інших.

Для успішної торгівлі на Форекс та прибуткового інвестування дуже важливо грамотно вибрати брокера. Експерти Traders Union щорічно проводять дослідження та публікують рейтинг найкращих Форекс брокерів, щоб ви могли усвідомлено вибрати брокерську компанію під свої вимоги.