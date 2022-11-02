Эксперты Traders Union опубликовали список лучших брокеров рынка Форекс 2022 года

Специалисты портала Traders Union сделали комплексное исследование среди компаний, предлагающих брокерские услуги на рынке Форекс. Работа проводилась по методу TU, в процессе был задействован уникальный алгоритм, позволяющий выделить лучших брокеров среди 400 компаний.

Эксперты проанализировали деятельность брокеров по различным направлениям, оценили эффективность работы по более, чем 100 параметрам. Результатом исследования стал перечень лучших Форекс-брокеров в 2022 году, опубликованный на официальном портале Traders Union. Верхние строчки рейтинга заняли наиболее надежные, эффективные и востребованные брокеры с высочайшим уровнем клиентского сервиса.

ТОП-5 лучших Форекс брокеров 2022 — исследование Traders Union

В пятерку лучших Форекс брокеров в 2022 году по мнению экспертов Traders Union вошли следующие компании:

RoboForex — надежный брокер с европейской регуляцией CySEC, предлагает полный комплекс брокерских услуг как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Для старта торговли достаточно депозита в 10$, брокер предоставляет кредитное плечо 1:2000, есть разные типы торговых счетов. Для пассивного инвестирования реализован сервис копирования сделок CopyFx. EXNESS — международная брокерская компания, деятельность платформы регулируется лицензиями CySEC, FCA и FSA. Есть возможность выбора типа торгового счета, широкий перечень инвестиционных активов, моментальное исполнение ордеров, быстрый вывод средств на карту, привлекательные условия для заработка с депозитами до 1000 долларов. Минимальный депозит для старта-1$, кредитное плечо до 1:2000. Forex4you. Компания работает на рынке с 2007 года, ее деятельность находится под контролем регулятора BVI FSC. Брокер предлагает клиентам различные типы торговых счетов, включая центовые. Торговые инструменты брокера — валюты, активы фондовых и товарно-сырьевых рынков, криптовалюты. Минимальный депозит — от 1 доллара, кредитное плечо до 1:1000, плавающие спреды от 0,1 до 2 пунктов. Есть возможность пассивного инвестирования через сервис копирования сделок Share4you. AMarkets — крупный международный ECN-брокер, имеющий развитую сеть филиалов в странах Европы и СНГ. Клиентам доступен заработок на рынке Форекс, торговля криптовалютами, активами фондового и товарного рынков. Минимальный депозит 100$, кредитное плечо до 1:3000, спред от 0,1 пункта. Брокер активно развивает направление алгоритмической торговли, предлагая собственную лабораторию для разработки и тестирования советников. Торговля ведется на платформах — МТ4 и МТ5, есть возможность инвестирования путем копирования сделок профессиональных трейдеров. Admiral Markets — ведущий Форекс-брокер с представительствами в 40 странах мира. Деятельность организации контролируется регулирующими органами CySEC, FCA и ASIC. Минимальный депозит для инвесторов составляет 1$ в рамках программы Invest.MT5, брокер предоставляет кредитное плечо 1:500, спред колеблется в пределах 0-0,5 пункта. Преимущества брокера — широкий выбор торговых инструментов, большое количество обучающих материалов, низкие спреды, моментальный вывод денежных средств.

Как проводится проверка брокеров экспертами Traders Union

Процесс исследования TU брокерских организаций строго регламентирован и проводится с использованием методологии. Это официальный документ, положения которого отвечают международным аудиторским стандартам.

Группы параметров методологии TU:

Клиентская группа — в этом разделе изучается степень клиентоориентированности брокера и всех ее составляющих.

Сервисная группа — это направление анализирует способность брокера оказывать влияние на деятельность других участников рынка, а также оценивает уровень его конкурентоспособности.

Репутационная группа — отслеживает степень прозрачности работы брокера и удовлетворенности клиентов услугами платформы.

Базовые оценки дают финансовая и экономическая группы — они проводят комплексное исследование финансовых составляющих деятельности брокерских организаций и отслеживают динамику их развития.

Благодаря комплексному подходу, исследования экспертов Traders Union обеспечивают высокий уровень объективности и достоверности результатов.

Форекс — что это такое?

Почти каждого начинающего трейдера интересует вопрос — что такое Форекс и как на нем заработать? Forex — это международный валютный рынок, каждую секунду здесь совершаются тысячи транзакций на покупку и продажу одних валют относительно других. Курсы валют постоянно меняются, трейдеры зарабатывают на разнице котировок валютных активов.

Посредниками между трейдерами и валютным рынком становятся банки, инвестиционные компании и брокеры, которые открывают своим клиентам доступ к рыночным торгам. Регистрация брокерского счета на платформе дает трейдеру все необходимые инструменты для операций с валютами. К ним относится торговый счет, программное обеспечение для совершения сделок, инструменты для анализа рынка, профессиональная техническая поддержка и доступ к вспомогательным сервисам — аналитическим материалам, календарю экономических событий, финансовому калькулятору и другим.

Для успешной торговли на Форекс и прибыльного инвестирования очень важно грамотно выбрать брокера. Эксперты Traders Union ежегодно проводят исследования и публикуют рейтинг лучших Форекс брокеров, чтобы вы могли осознанно выбрать брокерскую компанию под свои требования.