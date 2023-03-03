Експерти Traders Union назвали найкращі торгові платформи 2023 року

Аналітики інформаційного ресурсу Traders Union (TU) вивчили величезну кількість сайтів для трейдингу із реальними відгуками людей, які торгують різними типами активів. Також було протестовано функціонал торгових терміналів, запропонованих брокерами для операцій на різних фінансових ринках. Під час дослідження експерти обрали найкращі платформи для трейдингу у 2023 році. Стаття зі списком найфункціональніших та найзручніших у використанні терміналів опублікована на сайті Traders Union.

Найкращі торгові платформи за версією Traders Union

Аналітики ресурсу TU диференціювали термінали залежно від ринку. Вони визначили найкращі трейдинг платформи для торгівлі валютними парами (Форекс), бінарними опціонами та цінними паперами на фондових біржах.

Отже, для ринку Форекс експерти Traders Union рекомендують використовувати:

MetaTrader (МТ4/МТ5);

cTrader;

R Trader;

Libertex.

На сторінці рейтингу також є інформація щодо того, хто з брокерів з найкращими торговими умовами надає вказані термінали. До них відносяться RoboForex, Forex4you, EXNESS, Instaforex та Forex Club (Libertex). Якщо натиснути на назву компанії, то можна прочитати докладний огляд її торгових умов, написаний аналітиками TU.

Найкращі термінали для торгівлі активами фондового ринку в 2023 році — це QUIK, ThinkOrSwim і Trader Workstation (також відома як TWS). Ці платформи розраховані на фахівців, оскільки призначені для глибокого аналізу ринку.

Найкращими терміналами для угод з бінарними опціонами ресурс Traders Union назвав SmartTrader від Binary.com, Binarium та IQ Option від однойменних брокерських компаній. З ними максимально просто працювати: достатньо перейти на сайт брокерської компанії та відкрити веб-платформу, яка не потребує встановлення на ПК чи мобільний пристрій.

Критерії відбору найкращих платформ для трейдингу

Команда Traders Union враховувала безліч факторів при складанні списку терміналів, що рекомендуються. Основні критерії відбору кращого програмного забезпечення для операцій з фінансовими активами:

функціонал торгової платформи;

репутація розробників торгового софту;

наявність/відсутність плати за використання терміналу;

можливість торгівлі з різних версій — десктопної, мобільної чи веб.

Також аналітики враховували досвід трейдерів у торгівлі фінансовими інструментами та тип використовуваних стратегій. У статті на сайті Traders Union зазначено, яка платформа для трейдингу більше підійде для новачків, досвідчених учасників ринку, професіоналів, алгоритмічної торгівлі та тестування радників.

Крім того, експерти порівняли термінали за кількістю вбудованих технічних індикаторів та графічних інструментів. Також були взяті до уваги доступні версії платформ та тип сумісних із ними операційних систем.

Коротко про Traders Union

Traders Union є великим інформаційним ресурсом, який постачає дані та аналітику з фінансових ринків з 2010 року. Його експерти на постійній основі досліджують ринкову ситуацію та тенденції в галузі трейдингу, а потім простою та зрозумілою мовою доносять її до читачів порталу. Вони також дають інвестиційні поради новачкам, формують прогнози для ринку Форекс та рекомендують надійні сайти для трейдингу.

Важливою складовою роботи аналітичного відділу Traders Union є формування рейтингів компаній, що надають брокерські, інвестиційні та банківські онлайн-послуги. Вони публікуються після глибокого комплексного аналізу брокерів, бірж та банків, регулярно оновлюються та відображають реальний стан справ на різних ринках — Форекс, фондовому, бінарних опціонів та криптовалют.

Користь рейтингів Traders Union є очевидною: якщо людина не знає, де торгувати фінансовими активами, то вона може почати співпрацю з брокерами — лідерами рейтингу TU, адже саме вони пропонують найкращі на цей момент умови торгівлі.