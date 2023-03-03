Эксперты Traders Union назвали лучшие торговые платформы 2023 года

Аналитики информационного ресурса Traders Union (TU) изучили огромное количество трейдинг сайтов с реальными отзывами людей, которые торгуют разными типами активов. Также был протестирован функционал торговых терминалов, предложенных брокерами для сделок на различных финансовых рынках. В ходе исследования эксперты выбрали лучшие платформы для трейдинга в 2023 году. Статья со списком самых функциональных и удобных в использовании терминалов опубликована на сайте Traders Union.
Аналитики ресурса TU дифференцировали терминалы в зависимости от финансового рынка. Они определили лучшие трейдинг платформы для торговли валютными парами (Форекс), бинарными опционами и ценными бумагами на фондовых биржах.
Итак, для рынка Форекс эксперты Traders Union рекомендуют использовать:
На странице рейтинга также указаны брокеры с лучшими торговыми условиями, которые предоставляют данные терминалы. К ним относятся RoboForex, Forex4you, EXNESS, Instaforex и Forex Club (Libertex). Если кликнуть по названию компании, то можно прочитать подробный обзор ее условий, написанный аналитиками TU.
Лучшие площадки для трейдинга активами фондового рынка в 2023 году — это QUIK, ThinkOrSwim и Trader Workstation (также известна как TWS). Данные платформы рассчитаны на профессионалов, так как предназначены для проведения глубокого анализа рынка.
Лучшими терминалами для сделок с бинарными опционами ресурс Traders Union назвал SmartTrader от Binary.com, Binarium и IQ Option от одноименных брокерских компаний. С ними максимально просто работать: достаточно перейти на сайт для трейдинга и открыть веб-платформу, которая не требует установки на ПК или мобильное устройство.
Команда Traders Union учитывала множество факторов при составлении списка рекомендуемых терминалов. Основные критерии отбора лучшего ПО для сделок с финансовыми активами следующие:
Также аналитики учитывали опыт трейдеров в торговле финансовыми инструментами и тип используемых стратегий. В статье на сайте Traders Union указано, какая платформа для трейдинга больше подойдет для новичков, опытных участников рынка, профессионалов, алгоритмической торговли и тестирования советников.
Кроме того, эксперты сравнили терминалы по количеству встроенных технических индикаторов и графических инструментов. Также были приняты во внимание доступные версии платформ и тип совместимых с ними операционных систем.
Traders Union является крупным информационным ресурсом, который поставляет данные и аналитику по финансовым рынкам с 2010 года. Его эксперты на постоянной основе исследуют рыночную ситуацию и тенденции в области трейдинга, а затем простым и понятным языком доносят ее до читателей портала. Они также дают инвестиционные советы новичкам, формируют прогнозы для рынка Форекс и рекомендуют надежные сайты для трейдинга.
Важная составляющая работы аналитического отдела Traders Union — составление рейтингов компаний, оказывающих брокерские, инвестиционные и банковские онлайн-услуги. Они формируются после глубокого комплексного анализа брокеров, бирж и банков, регулярно обновляются и отражают реальное положение дел на различных рынках — Форекс, фондовом, бинарных опционов и криптовалют.
Польза рейтингов Traders Union очевидна: если человек не знает, где трейдить, то он может начать сотрудничество с лидерами одного из топов, ведь именно они предлагают лучшие условия торговли в данный момент времени