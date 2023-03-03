Эксперты Traders Union назвали лучшие торговые платформы 2023 года

Аналитики информационного ресурса Traders Union (TU) изучили огромное количество трейдинг сайтов с реальными отзывами людей, которые торгуют разными типами активов. Также был протестирован функционал торговых терминалов, предложенных брокерами для сделок на различных финансовых рынках. В ходе исследования эксперты выбрали лучшие платформы для трейдинга в 2023 году. Статья со списком самых функциональных и удобных в использовании терминалов опубликована на сайте Traders Union.

Лучшие торговые платформы по версии Traders Union

Аналитики ресурса TU дифференцировали терминалы в зависимости от финансового рынка. Они определили лучшие трейдинг платформы для торговли валютными парами (Форекс), бинарными опционами и ценными бумагами на фондовых биржах.

Итак, для рынка Форекс эксперты Traders Union рекомендуют использовать:

MetaTrader (МТ4/МТ5);

cTrader;

R Trader;

Libertex.

На странице рейтинга также указаны брокеры с лучшими торговыми условиями, которые предоставляют данные терминалы. К ним относятся RoboForex, Forex4you, EXNESS, Instaforex и Forex Club (Libertex). Если кликнуть по названию компании, то можно прочитать подробный обзор ее условий, написанный аналитиками TU.

Лучшие площадки для трейдинга активами фондового рынка в 2023 году — это QUIK, ThinkOrSwim и Trader Workstation (также известна как TWS). Данные платформы рассчитаны на профессионалов, так как предназначены для проведения глубокого анализа рынка.

Лучшими терминалами для сделок с бинарными опционами ресурс Traders Union назвал SmartTrader от Binary.com, Binarium и IQ Option от одноименных брокерских компаний. С ними максимально просто работать: достаточно перейти на сайт для трейдинга и открыть веб-платформу, которая не требует установки на ПК или мобильное устройство.

Критерии отбора лучших платформ для трейдинга

Команда Traders Union учитывала множество факторов при составлении списка рекомендуемых терминалов. Основные критерии отбора лучшего ПО для сделок с финансовыми активами следующие:

функционал торговой платформы;

репутация разработчиков торгового софта;

наличие/отсутствие платы за использование терминала;

возможность торговли с разных версий — десктопной, мобильной или веб.

Также аналитики учитывали опыт трейдеров в торговле финансовыми инструментами и тип используемых стратегий. В статье на сайте Traders Union указано, какая платформа для трейдинга больше подойдет для новичков, опытных участников рынка, профессионалов, алгоритмической торговли и тестирования советников.

Кроме того, эксперты сравнили терминалы по количеству встроенных технических индикаторов и графических инструментов. Также были приняты во внимание доступные версии платформ и тип совместимых с ними операционных систем.

Кратко о Traders Union

Traders Union является крупным информационным ресурсом, который поставляет данные и аналитику по финансовым рынкам с 2010 года. Его эксперты на постоянной основе исследуют рыночную ситуацию и тенденции в области трейдинга, а затем простым и понятным языком доносят ее до читателей портала. Они также дают инвестиционные советы новичкам, формируют прогнозы для рынка Форекс и рекомендуют надежные сайты для трейдинга.

Важная составляющая работы аналитического отдела Traders Union — составление рейтингов компаний, оказывающих брокерские, инвестиционные и банковские онлайн-услуги. Они формируются после глубокого комплексного анализа брокеров, бирж и банков, регулярно обновляются и отражают реальное положение дел на различных рынках — Форекс, фондовом, бинарных опционов и криптовалют.

Польза рейтингов Traders Union очевидна: если человек не знает, где трейдить, то он может начать сотрудничество с лидерами одного из топов, ведь именно они предлагают лучшие условия торговли в данный момент времени