Експерти спрогнозували можливі терміни деокупації Криму та Донбасу

Як зазначив Коваленко, процес звільнення Криму у кращому разі розпочнеться у 2024 році, але лише після деокупації Запорізької та Херсонської областей.

"Тобто, можливо, 2024-й стане роком визволення Криму. А 2025-й - роком більш інтенсивних дій у Луганській та Донецькій областях. Особливо в зоні глибокої окупації, яка була захоплена ще у 2014-2015 роках", - уточнив він.

Мусієнко також згоден з думкою, що Крим та південь залишаться пріоритетом у питанні деокупації. При цьому він допустив паралельні локальні успіхи у районі Бахмута або на інших напрямках.

"Але все ж таки південь і Крим - це абсолютний пріоритет. Я думаю, на Заході теж є розуміння, що деокупація півдня і перерізання сухопутного коридору на півострів, взяття його в кільце стануть великим успіхом. І це фактично означатиме поразку Росії в нинішній фазі", - розповів експерт.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. Вони вже змогли деокупувати низку населених пунктів на півдні країни.

Також бійці ЗСУ просунулися під Бахмутом, де нещодавно звільнили від росіян Кліщіївку та Андріївку.

Як зазначав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головний прорив контрнаступу відбудеться після деокупації Токмака Запорізької області.