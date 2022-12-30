Експерти сформували принципи, дотримання яких забезпечить швидке відновлення та розвиток України

Зокрема, учасники ad hoc think tank "СПІВДІЯ", що відбувся у Києві наприкінці 2022 року, вважають, що здатність українців оперативно гуртуватися для вирішення спільних завдань, претендує на статус національного еволюційного феномену.

Опираючись на цю суперздібність громадськості та визначивши її слабкі сторони, експерти сформували 12 принципів для України на 2023 рік:

1. Співдія та співтворення

2. Мораторій на внутрішню конкуренцію в суспільних відносинах

3. Експансія

4. Розподіл ролей та персональної відповідальності

5. Прозорість

6. Чесність

7. Орієнтація на стратегічне планування та системне мислення

8. Наставництво

9. Розуміння

10. Спільне споживання

11. Збереження внутрішніх ресурсів

12. Системна оцінка ефективності

Серед принципів, що за нинішніх умов набули нового сенсу, експерти виокремили принципи наставництва, експансії та спільного споживання.

"Ми розуміємо наставництво, як проактивну позицію кожного зробити внесок у розвиток власної і спільної екосистеми для підвищення їх ефективності; передачу майстерності, трансфер і примноження унікальних знань, в тому числі "родових". Це особливо важливо в Україні в умовах порушених освітніх процесів і підготовки фахівців різних рівнів. Українці нарешті мають, мабуть, той самий єдиний шанс адаптувати власні феномени згуртованості, тактичних дій та менторства у стратегічну програму розвитку та відбудови після війни. А розроблені на зустрічах експертних груп принципи допоможуть сформувати чітке та прозоре бачення наступних кроків. Для IT це має вирішальне значення, адже цифрова індустрія буде як взірець розвитку та реформування у наступні 10-15 років", - розказав технічний директор Amber Ukraine Олексій Планіда.

Не менш важливим є і принцип експансії. Він означає поширення впливу України на інформаційну, культурну, економічну, фінансову, цифрову та інші сфери життя на міжнародній арені.

Акціонер, голова Наглядової ради АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" Світлана Дем’яненко зазначила, що Україна дуже потужна, самодостатня країна, i ми вміємо добре працювати.

"Наприклад, наш банк завдяки виваженим рішенням i хорошій командній роботi під час війни і кризи зміг вийти на кінець року з прибутковістю. В Україні є цікаві рішення в сфері цифровізації банківських послуг - в цьому ми насправді могли б ще багато чому навчити світ. І це може бути наша фінансова експансія. З одного боку, ми вдячні нашим партнерам за допомогу, а з іншого боку - розуміємо, що зростання кредитної залежності від інших країн - ризиковий шлях для України. Тому для нас важливі не стільки кредити, скільки доступ до західних ринків і технологій, а нам вже точно є що цим ринкам запропонувати", - заявила вона.

Говорячи про спільне споживання, ректор АРТ Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, науковець, кандидат економічних наук Олександра Гуменна підкреслює - принцип базується на тому, що сучасному поколінню цікавіше користуватися, а не володіти:

"Наразі існує багато людей, готових обмінюватися з іншими тим, що самі не використовують. Особливо цей принцип стосується молоді і це потрібно враховувати зокрема при розробці освітніх програм", - говорить Гуменна.

Повний матеріал читайте на сайті РБК-Україна.