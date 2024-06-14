Експерти розповіли, як Захід має реагувати на новий ультиматум Путіна щодо переговорів

Новий ультиматум російського диктатора Володимира Путіна щодо мирних переговорів має стимулювати Захід надати Україні ще більшу підтримку.
Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політолог Володимир Фесенко.
За словами Мусієнка, Путін за допомогою такого ультиматуму намагається навіяти Заходу, що в нього все добре і краще розпочинати діалог зараз, ніж на більш поганих умовах потім.
Але, як додав експерт, перейматися тим, що партнери почнуть схиляти Україну до поступок, не варто.
"Це навпаки має їх стимулювати ще більше підтримувати Україну. Я не уявляю, щоб вони сказали "виходьте з Херсона та Запоріжжя". Як мені здається, не треба розраховувати на якусь позицію на підтримку Росії. Хоча Путін на неї сподівається і сподівається залякати Захід", - уточнив керівник Центру військово-правових досліджень.
У свою чергу Фесенко наголосив, що вимоги російського диктатора є абсолютно неприйнятними для України.
"Безумовно, ніхто не має наміру їх виконувати, і на Заході буде відповідне ставлення. Але Путін піднімає ставки", - розповів політолог.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 14 червня, вигадав нові умови для переговорів з Україною. Він вимагає, щоб українських захисників вивели з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
На такі заяви вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Путін поставив перед Україною черговий ультиматум.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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