Эксперты рассказали, как Запад должен реагировать на новый ультиматум Путина по переговорам

Новый ультиматум российского диктатора Владимира Путина, который касается мирных переговоров, должен стимулировать Запад предоставить Украине еще большую поддержку.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политолог Владимир Фесенко.
По словам Мусиенко, Путин при помощи такого ультиматума пытается внушить Западу, что у него все хорошо и лучше начинать диалог сейчас, чем на более плохих условиях потом.
Но, как добавил эксперт, переживать о том, что партнеры начнут склонять Украину к уступкам, не стоит.
"Это наоборот должно их стимулировать еще больше поддерживать Украину. Я не представляю, чтобы они сказали "выходите из Херсона и Запорожья". Как мне кажется, не нужно рассчитывать на какую-то позицию в поддержку России. Хотя Путин на нее надеется и надеется запугать Запад", - уточнил руководитель Центра военно-правовых исследований.
В свою очередь Фесенко подчеркнул, что требования российского диктатора являются абсолютно неприемлемыми для Украины.
"Безусловно, никто не намерен их выполнять, и на Западе будет соответствующее отношение. Но Путин поднимает ставки", - рассказал политолог.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 14 июня, выдумал новые условия для переговоров с Украиной. Он потребовал, чтобы украинских защитников вывели из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На такие заявления уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Путин поставил перед Украиной очередной ультиматум.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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