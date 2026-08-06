Експерти розповіли, з чого виготовляються українські бронежилети
На початок вторгнення РФ українські компанії не були готові до того, щоб забезпечувати якісні матеріали для бронежилетів. Але сьогодні ситуація кардинально змінилась.
Про це представники компанії Rarog Tactical Gear розповіли у інтерв'ю РБК-Україна.
"У 2022 році наша компанія використовувала лише іноземні тканини і матеріали. Якщо ми говоримо про тканини, то сьогодні це переважно українські, або американські матеріали. Вони вже пройшли тестування, сертифікацію і відповідають певним військовим стандартам", - заявили представники Rarog.
За їх словами, стосовно захисного матеріалу, то наразі в Україні немає компаній, які виготовляють арамід або високомолекулярний поліетилен, з якого фактично виготовляються балістичні пакети. В Україні наразі виготовляють керамічні бронеплити та тканини.
Так, компанія Rarog Armor, до прикладу, є єдиною, яка в Україні виготовляє керамічні бронеплити військового стандарту за допомогою сучасного італійського автоклаву.
"Сьогодні високомолекулярний поліетилен, як правило, везуть з США, Європи, Китаю та Ізраїлю. Ми використовуємо один з найкращих поліетиленів у світі – ізраїльський матеріал", - додали у Rarog.
Зазначається, що тип поліетилену є дуже важливим для характеристик бронежилета, тому що один і той самий виріб з різними типами жорсткості балістичних елементів може зовсім по-іншому себе проявляти.
Можна розробити бронежилет, який буде м'яким і зручним, але замінивши в ньому лише балістичну компоновку, можна поламати концепт виробу.
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