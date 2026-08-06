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Експерти розповіли, з чого виготовляються українські бронежилети

13:17 06.08.2026 Чт
2 хв
Частину матеріалів для бронежилетів виготовляють в Україні
aimg Костянтин Широкун
Експерти розповіли, з чого виготовляються українські бронежилети Фото: експерти розповіли, з чого виготовляються українські бронежилети (Getty Images)
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На початок вторгнення РФ українські компанії не були готові до того, щоб забезпечувати якісні матеріали для бронежилетів. Але сьогодні ситуація кардинально змінилась.

Про це представники компанії Rarog Tactical Gear розповіли у інтерв'ю РБК-Україна.

"У 2022 році наша компанія використовувала лише іноземні тканини і матеріали. Якщо ми говоримо про тканини, то сьогодні це переважно українські, або американські матеріали. Вони вже пройшли тестування, сертифікацію і відповідають певним військовим стандартам", - заявили представники Rarog.

За їх словами, стосовно захисного матеріалу, то наразі в Україні немає компаній, які виготовляють арамід або високомолекулярний поліетилен, з якого фактично виготовляються балістичні пакети. В Україні наразі виготовляють керамічні бронеплити та тканини.

Так, компанія Rarog Armor, до прикладу, є єдиною, яка в Україні виготовляє керамічні бронеплити військового стандарту за допомогою сучасного італійського автоклаву.

"Сьогодні високомолекулярний поліетилен, як правило, везуть з США, Європи, Китаю та Ізраїлю. Ми використовуємо один з найкращих поліетиленів у світі – ізраїльський матеріал", - додали у Rarog.

Зазначається, що тип поліетилену є дуже важливим для характеристик бронежилета, тому що один і той самий виріб з різними типами жорсткості балістичних елементів може зовсім по-іншому себе проявляти.

Можна розробити бронежилет, який буде м'яким і зручним, але замінивши в ньому лише балістичну компоновку, можна поламати концепт виробу.

Нагадаємо, раніше Агенція оборонних закупівель придбала 2 тисячі жіночих модульних бронежилетів. У Міноборони розповіли, скільки вони коштують та як правильно обрати розмір.

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