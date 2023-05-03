Експерти Profinvestment назвали найкращі p2p-платформи

У сфері криптовалют є багато напрямів, багато способів купувати та продавати віртуальні активи, зберігати їх, обмінювати. Один із таких значущих напрямів – це p2p-біржі, затребуваність яких зростає з кожним днем.

Причини такої популярності – у високій гнучкості операцій. p2p-системи дозволяють оплачувати куплену криптовалюту практично будь-яким зручним способом, включаючи банківські картки, електронні платіжні системи. Біржа сама не проводить фіатних операцій, а відбуваються прості перекази між приватними особами поза платформою.

Найкращі p2p-платформи від Profinvestment

Рейтинг p2p-бірж від експертів сайту Profinvestment включає 18 майданчиків, до найбільш зручних і вигідних відносяться:

Binance P2P. Належить найбільшій криптобіржі Binance. Комісій немає. Підтримуються криптовалюти USDT, BUSD, BTC, ETH, BNB, SHIB.

Bybit P2P. Комісій немає. Криптовалюти – USDT, USDC, BTC, ETH.

OKX P2P. Комісій немає. Криптовалюти – USDT, USDC, DAI, TUSD, BTC, ETH.

KuCoin P2P. Комісій немає. Криптовалюти – USDT, BTC, ETH, KCS, USDC.

Pexpay. Ця платформа від біржі Binance пропонує більше способів оплати, ніж Binance P2P. Можна зв'язати облікові записи двох бірж і перенести верифікацію. Комісій немає. Криптовалюти - USDT, BUSD, BNB, ETH, BTC та ін.

платформи, що знаходяться в списку, зарекомендували себе як реально працюючі, вигідні і максимально зручні.

Як працюють p2p-майданчики

Принцип роботи однорангових peer-to-peer криптобірж дуже простий (і це ще одна причина їхньої затребуваності – розбереться навіть новачок).

Спочатку один із користувачів створює оголошення, де вказує, що хоче продати певну криптовалюту за певним курсом, вказує інші умови (як він хоче отримати оплату, який мінімальний та максимальний ліміт суми операції).

Потенційний покупець переглядає доступні оголошення та вибирає те, що його найбільше влаштовує за умовами, потім відкриває угоду.

З моменту відкриття угоди криптовалюта продавця блокується біржею таким чином, щоб жодна із сторін не мала до неї доступу. За результатами обміну, якщо все добре, то монети переведуть покупцю, а якщо той не виконав своїх зобов'язань, то назад продавцю.

У процесі операції покупець переказує фіат на реквізити продавця. Наприклад, робить карбованцевий переказ йому на карту. Коли продавець підтвердить, що платіж отримав, угода вважається успішною та закривається. Куплені цифрові монети виявляються на біржовому рахунку покупця. Можна їх використовувати тут або вивести на свій криптогаманець.

Як зазначає експерт сайту Profinvestment Сергій Воробей, перед початком торгівлі та інвестуванням необхідно провести власне дослідження та аналіз будь-якої платформи.