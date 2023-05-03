Эксперты Profinvestment назвали лучшие p2p-платформы

В сфере криптовалют есть много направлений, много способов покупать и продавать виртуальные активы, хранить их, обменивать. Одно из таких значимых направлений – это p2p-биржи, востребованность которых растет с каждым днем.
Причины такой популярности – в высокой гибкости операций. p2p-системы позволяют оплачивать купленную криптовалюту практически любым удобным способов, включая банковские карты, электронные платежные системы. Биржа сама не проводит фиатные операции, а происходят простые переводы между частными лицами вне платформы.
Рейтинг p2p-бирж от экспертов сайта Profinvestment включает 18 площадок, к числу наиболее удобных и выгодных относятся:
Находящиеся в списке платформы зарекомендовали себя как реально работающие, выгодные и максимально удобные.
Принцип работы одноранговых peer-to-peer криптобирж очень прост (и это еще одна причина их востребованности – разберется даже новичок).
Сначала один из пользователей создает объявление, где указывает, что хочет продать определенную криптовалюту по определенному курсу, указывает другие условия (как он хочет получить оплату, какой минимальный и максимальный лимит суммы операции).
Потенциальный покупатель просматривает доступные объявления и выбирает то, которое его наиболее устраивает по условиям, затем открывает сделку.
С момента открытия сделки криптовалюта продавца блокируется биржей таким образом, чтобы ни одна из сторон не имела к ней доступ. По результатам обмена, если всё хорошо, то монеты переведутся покупателю, а если тот не выполнил свои обязательства, то обратно продавцу.
В процессе сделки покупатель переводит фиат на реквизиты продавца. Например, делает рублевый перевод ему на карту. Когда продавец подтвердит, что платеж получил, сделка считается успешной и закрывается. Купленные цифровые монеты оказываются на биржевом счету покупателя. Можно их использовать здесь же или вывести на свой криптокошелек.
Как отмечает эксперт сайта Profinvestment Сергей Воробей, перед началом торговли и инвестированием необходимо провести собственное исследование и анализ любой платформы.