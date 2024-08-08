Експерти пояснили слабку реакцію Путіна на "прорив" кордону у Курській області

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, Путін розуміє, що саме слово "війна" негативно вплине на настрої у суспільстві. З цієї причини навіть не проводиться масова мобілізація.

Окрім того, російський диктатор не хоче спалювати всі мости й знає, що якщо піде на загострення, значно зростуть ризики прямого конфлікту із Заходом.

"Мені здається, все одно за основний сценарій завершення війни він тримає переговори. Виграти війну не зможе, але хоче завершити на своїх умовах. Тому говорив стримано і для нас це добре. З точки зору, як це сприйме Захід. Мовляв, бачите, ви боялися і стримували нас, а у Путіна свої страхи. Ескалація з його боку давно сталася і не треба боятися нестандартних ударів по Росії", - зазначив політолог.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що "прорив" кордону у Курській області показав, що "російські загрози залишаються лише загрозами".

"Насправді ж, коли виникла пряма загроза для Росії, Путін захвилювався, зібрав Радбез, дав розпорядження на кшталт посилити кордон і отримав обіцянку, що "ворог буде розбитий", - зазначив експерт.

А паніка та провал комунікації, за його словами, пояснюються просто. Сьогодні Кремль не готовий чесно говорити звичайним росіянам, чому все це відбувається.

"Путіну треба буде вийти та пояснити, чому стало прилітати багато дронів і ракет, чому війна прийшла на їхню територію. Причина в тому, що Путін почав війну і це наслідки війни. Хто винен? Якщо почати про це говорити, можна вийти на себе. Безумовно, у Кремлі не хочуть посилювати настрої проти себе", - пояснив Мусієнко.