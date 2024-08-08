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Эксперты объяснили слабую реакцию Путина на "прорыв" границы в Курской области

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на "прорыв" границы и бои в Курской области только спустя сутки. Это вызвало шквал паники и истерики в социальных сетях. Даже раздавались призывы к объявлению войны, но Путин побоялся повышать градус эскалации.

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Путин понимает, что само слово "война" окажет негативное влияние на настроения в обществе. По этой причине даже не производится массовая мобилизация.

Кроме того, российский диктатор не хочет сжигать все мосты и знает, что, если пойдет на обострение, значительно возрастут риски прямого конфликта с Западом.

"Мне кажется, все равно основным сценарием завершения войны он держит переговоры. Выиграть войну не сможет, но хочет завершить на своих условиях. Поэтому говорил сдержанно и для нас это хорошо. С точки зрения, как это воспримет Запад. Мол, видите, вы боялись и сдерживали нас, а у Путина свои страхи. Эскалация с его стороны давно произошла и не надо бояться нестандартных ударов по России", - отметил политолог.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что "прорыв" границы в Курской области показал, что "российские угрозы остаются только угрозами".

"На самом же деле, когда возникла прямая угроза для России, Путин заволновался, собрал Совбез, дал распоряжение вроде усилить границу и получил обещание, что "враг будет разбит", - отметил эксперт.

А паника и провал коммуникации, по его словам, объясняются просто. Сегодня Кремль не готов честно говорить обычным россиянам, почему это происходит.

"Путину нужно будет выйти и объяснить, почему стало прилетать много дронов и ракет, почему война пришла на их территорию. Причина в том, что Путин начал войну и это последствия войны. Кто виноват? Если начать об этом говорить, можно выйти на себя". Безусловно, в Кремле не хотят усиливать настроения против себя", - объяснил Мусиенко.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.

К тому же власти Курской области вчера решили объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации.

На события в Курской области отреагировал российский диктатор Владимир Путин. Впрочем, произошло это через сутки после его начала "прорыва". Во время заседания Совбеза он назвал это "масштабной провокацией" и ожидаемо обвинил по всему Украину.

Стоит отметить, что украинские власти и военные пока не комментировали события в Курской области и не подтверждали свою причастность.

Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

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