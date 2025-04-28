Експерти пояснили, чому суд не може розглядати позов Марини Порошенко до чоловіка

Як відомо, 27 березня Марина Порошенко подала позов до Крижопільського районного суду Вінницької області про поділ майна подружжя. Йдеться про активи, оціночна вартість яких перевищує 17,1 млрд гривень (близько півмільярда доларів).

Водночас, як зазначає "Закон і Бізнес", суд не може розглядати позов Марини Порошенко до свого чоловіка про поділ майна, бо відсутній сам спір між подружжям як підстава для позову. На думку експертів, такі дії направлені фактично на те, що вивести активи олігарха з-під дії санкцій.

"За законом, звернення до суду за поділом майна можливе лише у разі порушення, невизнання або оспорювання права. Тож використання суду без реального спору порушує основи правосуддя та може кваліфікуватися як шахрайство", - пояснюють юристи в коментарі виданню.

Відповідно до закону, єдиним законним рішенням у такій ситуації є закриття провадження у справі, додають юристи.

В матеріалі також наводиться перелік коштовностей та активів, які хоче відсудити на свою користь дружина Порошенка. Серед них – твори російських художників Коровіна, Полєнова, Лєвітана, Брюллова, а також картини таких європейських майстрів, як Сальвадор Далі, Ель Греко, Ван Дейк, Ренуар. Крім творів мистецтва, дружина Порошенка хоче отримати акції ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" та інше майно.

Нагадаємо, в лютому 2025 року були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці. Серед них опинився і Петро Порошенко.