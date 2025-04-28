Эксперты объяснили, почему суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к мужу

Как известно, 27 марта Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценочная стоимость которых превышает 17,1 млрд гривен (около полумиллиарда долларов).

В то же время, как отмечает "Закон и Бизнес", суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к своему мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. По мнению экспертов, такие действия направлены фактически на то, что вывести активы олигарха из-под действия санкций.

"По закону, обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Поэтому использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество", - объясняют юристы в комментарии изданию.

Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу, добавляют юристы.

В материале также приводится перечень драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу жена Порошенко. Среди них - произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров, как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, жена Порошенко хочет получить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество.

Напомним, в феврале 2025 года были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности. Среди них оказался и Петр Порошенко.