Експерти пояснили, чому ще рано оцінювати результат наступу ЗСУ

Що цьому передувало

Директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Молл заявляв про 6-7 тижнів для України, перш ніж її настання досягне кульмінації. Насамперед через осінній сезон дощів.

Є й така точка зору: оскільки на прорив першої лінії кинули великі сили, то навряд чи ЗСУ зможуть далеко зайти на південь. А виснаження українських і російських сил може призвести до того, що поточні лінії на бойових картах затримаються надовго.

Але для таких прогнозів щонайменше потрібно знати, які ресурси у Генерального штабу і чи здатний він задіяти їх у районі Роботиного або на інших ділянках.

В оцінках варто бути обережними

"У нас немає базової інформації про бойові можливості Сил оборони, тому слід бути обережними в оцінках. Чи достатньо снарядів, щоб тут і зараз підтримувати темпи артилерійського вогню на належному рівні? Можу лише сказати, що темп з нашого боку до 8000 снарядів на добу. І це більше, ніж рік тому, коли було доступно до максимум 6000 при тому, що ворог застосовував до 60000", - зазначив Селезньов у розмові з РБК-Україна.

Природа також внесе свої корективи в темп наступу

Також Селезньов заявив, через 5-6 тижнів (орієнтовно після 15 жовтня) почне лити так, що техніка застрягне в полях. І це стосується не тільки півдня, а й східного фронту.

"Розписувати хід бойових дій на тижні некоректно, оскільки контрнаступ триває", - сказав Мусієнко.

За його словами, незалежно від того, де буде лінія зіткнення до кінця року, ЗСУ роблять ту роботу, яку можуть у нинішніх умовах.

Докладніше про оцінку Пентагону з коментарями наших військових експертів - у матеріалі РБК-Україна.