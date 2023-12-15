Експерти пояснили, чому Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ

Зокрема, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується: ворожі сили зосереджені на покращенні тактичних позицій в Авдіївці, яка може стати фінальним штурмовим акордом зимової кампанії.

"Їхнє виснаження що під Авдіївкою, що під Куп'янськом досягне таких масштабів, що навіть якщо вони вийдуть на житлову забудову або те, що від неї залишилося, це навряд чи можна буде назвати успіхом. Наші сили потужно обороняються. Як далеко зможуть просунутися росіяни, покажуть лише бойові дії. Але через величезні втрати вони навряд чи зможуть вести масштабні наступи. Найближчим часом так точно", - розповів він РБК-Україна.

Яка ситуація наразі в Авдіївці

Так, лише за останні кілька днів росіяни вели штурмові дії щонайменше у 16 місцях. Є невелике просування на півночі біля Степового, противник час від часу впритул підходить до паркану Авдіївського коксохіму. Також просунувся на півдні на околиці "Виноградників", бої точаться між вулицею Колосова та Ясинівським провулком. Південна промзона більшою мірою, швидше за все, захоплена.

"У чому перевага авдіївської "промки"? Вона знаходиться на панівних висотах. Це означає, щойно росіяни повністю візьмуть її під контроль, підтягнуть міномети та артилерію, це створить серйозні загрози для наших захисників", - пояснює військовий експерт Владислав Селезньов.