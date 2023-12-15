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Эксперты объяснили, почему Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ

Фото: эксперты объяснили, почему Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Россияне сосредоточились на улучшении позиций в Авдеевке, которая может стать финальным штурмовым аккордом зимней кампании оккупантов. Главная битва осени и зимы продолжается именно в Авдеевке.

В частности, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко соглашается: вражеские силы сосредоточены на улучшении тактических позиций в Авдеевке. Которая может стать финальным штурмовым аккордом зимней кампании.

"Их истощение что под Авдеевкой, что под Купянском достигнет таких масштабов, что даже если они выйдут на жилую застройку или то, что от нее осталось, это вряд ли можно будет назвать успехом. Наши силы мощно обороняются. Как далеко смогут продвинуться россияне, покажут только боевые действия. Но из-за огромных потерь они вряд ли смогут вести масштабные наступления. В ближайшее время так точно", ­- рассказал он РБК-Украина.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке

Так, только за последние несколько дней россияне вели штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах. Есть небольшое продвижение на севере возле Степного, противник время от времени вплотную подходит к забору Авдеевского коксохима. Также продвинулся на юге на окраине "Виноградников", бои идут между улицей Колосова и Ясиновским проулком. Южная промзона по большей мере, скорее всего, захвачена.

"В чем преимущество авдеевской "промки"? Она находится на господствующих высотах. Это значит, как только россияне полностью возьмут ее под контроль, подтянут минометы и артиллерию, это создаст серьезные угрозы для наших защитников", - объясняет военный эксперт Владислав Селезнев.

 

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