Експерти переконані в наявності альтернативи підвищенню цін на пальне

Так, на думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, уряд, не використавши всі інші можливості по наповненню бюджету, взявся до найбільш негативного для економіки країни підходу — підвищення податків.

Крім того, додає Гетьман, якщо, наприклад, якщо навести лад в оподаткуванні землі та нерухомості, то можна додатково отримати до 40 млрд грн в бюджет.

"Податки на нерухоме майно - найменш шкідливі для економіки, згідно досліджень OECD", - рахує експерт.

Даниїл Монін переконаний, що уряд може спокійно обійтися від підвищення ставок, бо коштів на казначейському рахунку у КМУ досить.

"По-перше, слід втілювати в життя ініціативу "Зроблено в Україні" та всіляко підтримувати національного виробника (через держтендери, інформаційні кампанії, просування експорту). Збільшення податкових надходжень через збільшення прибутків підприємств - це оптимальний шлях. По-друге, добитися разом із НБУ та урядом збільшення програм кредитування бізнесу комерційними банками", - зазначили у виданні.

Експерти додають, що поки фінустанови заробляють на депозитних сертифікатах Нацбанку та держоблігаціях та не особливо зацікавлені надавати позики за конкурентними ставками для підприємців. Також, на їх думку, держава має здійснити жорстку ревізію видатків із держбюджету, те ж стосується і місцевих органів самоврядування.

"Бруківки, стадіони — це все добре, але не під час війни. Усі вивільнені кошти слід направляти саме в сектор оборони. По-четверте, якщо податки і підвищувати, то тут слід прорахувати економічний ефект і ризики, погодити це із бізнесом та паралельно запропонувати компенсаторні заходи", - додали у виданні.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.