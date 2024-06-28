Эксперты убеждены в наличии альтернативы повышению цен на топливо

Так, по мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, правительство, не использовав все другие возможности по наполнению бюджета, приступило к наиболее негативному для экономики страны подходу — повышению налогов.

Кроме того, добавляет Гетьман, если, например, если навести порядок в налогообложении земли и недвижимости, можно дополнительно получить до 40 млрд грн в бюджет.

"Налоги на недвижимое имущество – наименее вредны для экономики, согласно исследованиям OECD", – считает эксперт.

Даниил Монин убежден, что правительство может спокойно обойтись от повышения ставок, потому что средств на казначейском счете у КМУ достаточно.

"Во-первых, следует претворять в жизнь инициативу "Сделано в Украине" и всячески поддерживать национального производителя (через гостендеры, информационные кампании, продвижение экспорта). Увеличение налоговых поступлений через увеличение прибыли предприятий - это оптимальный путь. Во-вторых, добиться вместе с НБУ и правительством увеличение программ кредитования бизнеса коммерческими банками", – отметили в издании.

Эксперты добавляют, что пока финучреждения зарабатывают на депозитных сертификатах Нацбанка и гособлигациях и не особо заинтересованы предоставлять ссуды по конкурентным ставкам для предпринимателей. Также, по их мнению, государство должно осуществить жесткую ревизию расходов из госбюджета, то же самое касается и местных органов самоуправления.

"Брусчатки, стадионы — это все хорошо, но не во время войны. Все высвободившиеся средства следует направлять именно в сектор обороны. В-четвертых, если налоги и повышать, то следует просчитать экономический эффект и риски, согласовать это с бизнесом и параллельно предложить компенсаторные меры", - добавили в издании.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.