Експерти оцінили загрозу нового наступу з Білорусі

Заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ поки що варто сприймати як елемент інформаційної кампанії Москви.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну" .

Зокрема, опитані експерти сумніваються, що в найближчому майбутньому можливий наступ Росії та Білорусі на північ України.

Але якщо припустити, що президент Росії Володимир Путін наважився повторити атаку, то на її підготовку потрібен час. Але в будь-якому випадку нова авантюра закінчиться поразкою та втечею.

Військовий контингент, який наступав на Київ у лютому та березні, за різними оцінками, налічував від 15 до 30 тисяч осіб. Українська розвідка говорить про те, що зараз у Білорусі хочуть розмістити 20 тисяч російських військових. Різниця в тому, що тепер це будуть слабо навчені мобілізовані, а не професійні контрактники.

Якщо припустити, що Лукашенко вирішив вступити у війну, то білоруська армія все одно не врятує ситуацію. Рівень її готовності до наступальних дій приблизно такий самий, як і російських мобілізованих.

"Щоб вести бойові дії, тисяч мобілізованих недостатньо. Вони мають бути переформатовані у військові частини, необхідно створити систему управління, призначити командирів, створити систему продовольчого забезпечення тощо. Лише на етап формування військових частин потрібно 2-3 місяці", - вважає експерт Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.

Крім того, ще до двох місяців займе підготовка на полігонах, плюс місяць - на організаційні питання, переміщення, інтеграцію до існуючих систем забезпечення, ППО тощо.

"Сам процес створення ударного угруповання також вимагає часу. Усі на ділянці в сотні кілометрів фронту мають зайняти свої місця, з яких братимуть участь в операції. Артилерія - на своє, командні пункти - на своє, тил - на своє. Це величезний комплекс заходів, який триває фактично цілодобово протягом мінімум місяця", - додав Кевлюк.

У результаті на підготовку до наступу на Київ у росіян може піти півроку або 3-4 місяці, якщо готуватися в експрес-режимі.

Чи вступить у війну Лукашенко

Щодо цього є великі сумніви. Лукашенко продовжить надавати росіянам територію, повітряний простір, інфраструктуру - аби прямо не вступати у війну.

"Крім того, він дає окупаційній армії Путіна зброю та боєприпаси. Ми чули повідомлення від української розвідки, що ешелони озброєння вирушають з Білорусі для російської армії. Але якби білоруська армія планувала атакувати, то їм би самим знадобилося це озброєння для власних потреб", - звернув увагу військовий експерт Владислав Селезньов.

У свою чергу, Кевлюк упевнений, що зараз Лукашенко навряд чи погодиться вступати у війну, оскільки не вплутався в бойові дії в лютому, коли росіяни мали явну перевагу.

"У Росії не вистачає ресурсів взяти хоча б пару сіл у Донецькій області, протидіяти українському наступу на рубежі Кремінна - Сватове та в Херсонській області. З кого вони збираються формувати угруповання на півночі? Думаю, це додатковий інформаційний тиск щодо підготовки уявного угруповання на півночі, яку як ІПСО запустили разом із ракетними ударами", - наголосив експерт.

Одним із варіантів може бути стягування до Білорусі якоїсь кількості російських мобілізованих для створення напруженості на кордоні в очікуванні перекидання українських військових на північ, щоб послабити сили на півдні та сході. Але за білоруським напрямком уже закріплено окреме угруповання Сил оборони.