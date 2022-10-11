Эксперты оценили угрозу нового наступления с Беларуси

Заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко о развертывании совместной с Россией региональной группировки войск пока стоит воспринимать как элемент информационной кампании Москвы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну" .

В частности, опрошенные эксперты сомневаются, что в обозримом будущем возможно наступление России и Беларуси на север Украины.

Но если предположить, что президент России Владимир Путин решился повторить атаку, то на ее подготовку потребуется время. Но в любом случае новая авантюра закончится поражением и бегством.

Военный контингент, который наступал на Киев в феврале и марте, по разным оценкам, насчитывал от 15 до 30 тысяч человек. Украинская разведка говорит о том, что сейчас в Беларуси хотят разместить 20 тысяч российских военных. Разница в том, что теперь это будут слабо обученные мобилизованные, а не профессиональные контрактники.

Если допустить, что Лукашенко принял решение вступить в войну, то белорусская армия все равно не спасет ситуацию. Уровень ее готовности к наступательным действиям примерно такой же, как и российских мобилизованных.

"Чтобы вести боевые действия, тысяч мобилизованных недостаточно. Они должны быть переформатированы в воинские части, необходимо создать систему управления, назначить командиров, создать систему продовольственного обеспечения и так далее. Только на этап формирования воинских частей требуется 2-3 месяца", - считает эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Кроме того, еще до двух месяцев займет подготовка на полигонах, плюс месяц - на организационные вопросы, перемещение, интеграцию в существующие системы обеспечения, ПВО и так далее.

"Сам процесс создания ударной группировки также требует времени. Все на участке в сотни километров фронта должны занять свои места, из которых будут участвовать в операции. Артиллерия - на свое, командные пункты - на свое, тыл – на свое. Это огромный комплекс мероприятий, который идет фактически круглосуточно в течение минимум месяца", - добавил Кевлюк.

В итоге на подготовку к наступлению на Киев у россиян может уйти полгода или 3-4 месяца, если готовиться в экспресс-режиме.

Вступит ли в войну Лукашенко

На этот счет есть большие сомнения. Лукашенко продолжит предоставлять россиянам территорию, воздушное пространство, инфраструктуру - только чтобы прямо не вступать в войну.

"Кроме того, он дает оккупационной армии Путина оружие и боеприпасы. Мы слышали сообщения от украинской разведки, что эшелоны вооружения отправляются из Беларуси для российской армии. Но если бы белорусская армия планировала атаковать, то им бы самим понадобилось это вооружение для собственных нужд", - обратил внимание военный эксперт Владислав Селезнев.

В свою очередь Кевлюк уверен, что сейчас Лукашенко едва ли согласится вступать в войну, поскольку не ввязался в боевые действия в феврале, когда россияне имели явное превосходство.

"У России не хватает ресурсов взять хотя бы пару сел в Донецкой области, противодействовать украинскому наступлению на рубеже Кременная - Сватово и в Херсонской области. Из кого они собираются формировать группировку на севере? Думаю, это дополнительное информационное давление по подготовке воображаемой группировки на севере, которую как ИПСО запустили вместе с ракетными ударами", - подчеркнул эксперт.

Одним из вариантов может быть стягивание в Беларусь какого-то количества российских мобилизованных для создания напряженности на границе в ожидании переброски украинских военных на север, чтобы ослабить силы на юге и востоке. Но за белорусским направлением уже закреплена отдельная группировка Сил обороны.