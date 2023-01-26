Експерти назвали проблеми для імпорту електроенергії в Україну

З початку року до підприємств, що імпортують електроенергію, не застосовуватимуться планові відключення. Проте спроба уряду стимулювати бізнес закуповувати електроенергію в ЄС, суттєвих результатів, схоже, наразі не принесла.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла ".

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев наголошує на трьох проблемах для імпорту.

"Питання обмеження за максимальними обсягами - це перша проблема. Друга - ціна. У Європі електроенергія суттєво дорожча. І третя - відстань від міждержавних перетоків (точок входу е/е - ред.) до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію", - зазначив експерт.

Щодо ціни, то вона в Європі дещо знизилася через теплу погоду. Якщо раніше вона була дорожчою, ніж в Україні, у 2-3 рази, то зараз приблизно у півтора рази.

А от із транспортуванням електроенергії вглиб країни справді є складнощі. Розподільні мережі пошкоджені, в кожній області по-різному. Імпортна е/е потрапляє в загальну систему і її неможливо направити певному споживачеві, минаючи "загальний котел". А тому поки що є можливість спрямовувати невеликі обсяги імпорту лише підприємствам, розташованим у західній частині України, зазначив Рябцев.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, деякі компанії справді почали імпортувати електроенергію у невеликому обсязі, але механізм адміністрування процесу складний та потребує доопрацювання.

За даними на сайті "Укренерго", поки імпорт йде лише зі Словаччини, але він часто менший за пропускну спроможність у 300-350 МВт/год.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що низка підприємств скористалася запропонованим механізмом. "У деяких випадках імпорт електричної енергії зі Словаччини сягав уже 300 МВт. Тут комерційна стратегія полягає в тому, що імпортом вигідно займатися в окремий годинник, коли різниця між ціною імпорту та внутрішнього ринку скорочується до мінімуму", - зазначив він.