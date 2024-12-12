Експерти назвали класичні автомобілі, які у 2025 році зростуть у ціні

Компанія Hagerty, що займається страхуванням класичних автомобілів, опублікувала щорічний Bull Market List – список з 11 моделей, які мають потенціал до зростання вартості наступного, 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hagerty.
Список вийшов дуже різноплановим. Машини, що ввійшли до нього, уособлюють покоління від 1960-х до 2010-х і представляють шість країн. Розмаїття цін теж колосальне: від 10 тисяч доларів до кількох мільйонів.
Отже, до Bull Market List 2025 року потрапили:
У компанії зазначають, що кожна з цих машин не тільки приваблива з інвестиційної точки зору, але й здатна подарувати море позитивних емоцій. Варто нагадати, що у 2024 році Hagerty робила ставку на Lamborghini Countach, Mitsubishi Pajero Evolution, Chevrolet Impala SS та Plymouth Prowler.
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