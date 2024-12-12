Експерти назвали класичні автомобілі, які у 2025 році зростуть у ціні

Список вийшов дуже різноплановим. Машини, що ввійшли до нього, уособлюють покоління від 1960-х до 2010-х і представляють шість країн. Розмаїття цін теж колосальне: від 10 тисяч доларів до кількох мільйонів.

Отже, до Bull Market List 2025 року потрапили:

Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe (1961-1964)

Lamborghini Gallardo (2003-2013)

Ford Bronco II (1984-1990)

Datsun 280ZX (1980-1970)

Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008)

Ferrari 400/412 (1976-1989)

Mini Cooper S (2002-2006)

Honda Prelude (1997-2001)

Mercedes-Benz G 5 2002-2008)

DeLorean DMC-12 (1981-1983).

У компанії зазначають, що кожна з цих машин не тільки приваблива з інвестиційної точки зору, але й здатна подарувати море позитивних емоцій. Варто нагадати, що у 2024 році Hagerty робила ставку на Lamborghini Countach, Mitsubishi Pajero Evolution, Chevrolet Impala SS та Plymouth Prowler.