Эксперты назвали классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене

Компания Hagerty, занимающаяся страхованием классических автомобилей, опубликовала ежегодный Bull Market List - список из 11 моделей, которые имеют потенциал к росту стоимости в следующем, 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hagerty.
Список получился очень разноплановым. Машины, вошедшие в него, олицетворяют поколения от 1960-х до 2010-х и представляют шесть стран. Разнообразие цен тоже колоссальное: от 10 тысяч долларов до нескольких миллионов.
Итак, в Bull Market List 2025 года попали:
В компании отмечают, что каждая из этих машин не только привлекательна с инвестиционной точки зрения, но и способна подарить море положительных эмоций. Стоит напомнить, что в 2024 году Hagerty делала ставку на Lamborghini Countach, Mitsubishi Pajero Evolution, Chevrolet Impala SS и Plymouth Prowler.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.