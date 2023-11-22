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Експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет

Фото: експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Ринок тютюнових виробів заполонила нелегальна продукція. Більшість курців (72%) визнали, що вони стикалися в продажу з сигаретами з ознаками нелегальності. Найчастіше вони бачили сигарети-підробки відомих брендів (43% споживачів) та сигарети без акцизної марки (41%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Info Sapiens, яке проводилося у вересні-жовтні цього року.

Серед причин зростання нелегальних продажів сигарет є їх низька ціна. Понад 85% курців оцінюють ціни на сигарети в Україні як високі або дуже високі.

55% опитаних назвали вигідну ціну причиною купівлі нелегальних сигарет.

Крім того, 20% курців купують на постійній основі бренди, що продаються за значно нижчою ціною, а 25% - роблять це час від часу.

Є й такі, які звикли купувати сигарети без жодної акцизної марки (відповідно 12 і 15%), з написом Duti-free (10 і 12%), сигарет з акцизною маркою іншої країни (5 і 10%).

Майже третина (31%) респондентів погоджуються, що якби ціна на звичайні сигарети суттєво зросла, то вони розглянули б для себе, як альтернативу, купівлю нелегальних. Причому рівень цієї згоди вищий серед старшого населення (45-65), а також серед курців з низьким доходом.

Крім ціни, суттєвим чинником придбання нелегальної тютюнової продукції є її доступність. 52% опитаних курців погоджуються з твердженням, що нелегальні сигарети легко купити в Україні.

За словами директора асоціації "Укртютюн" Наталії Фесюн, нелегальний ринок тютюнових продуктів сьогодні досяг таких масштабів, що ігнорувати його існування означає підривати економіку країни.

"Вирішення проблеми нелегальної торгівлі потребує системного підходу. Це і зважена акцизна політика, і робота правоохоронних органів із закриття нелегальних виробництв та точок продажу. Статистика доводить, що збільшенню податкових надходжень сприяє не підвищення акцизів, а виведення з тіні 20% частки ринку, яку нині складає нелегальний ринок тютюнових продуктів в Україні", - додає вона.

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