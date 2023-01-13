Експерти надали пропозиції до алгоритму компенсації за зруйноване житло і підтримують його ухвалення в Раді

Так, в Transparency позитивно оцінили законопроект та його положення, відзначивши, що вже обговорили питання його вдосконалення з Мінвідновлення та іншими зацікавленими експертними організаціями.

"Якщо спершу держава планувала самостійно будувати житло та передавати його постраждалим, то наразі від цієї утопічної ідеї відмовились. У поточному законопроєкті є три способи компенсації: житловий сертифікат, яким можна буде оплатити житло - для власників зруйнованих квартир і будинків; фінансування будівництва приватного будинку - для власників зруйнованих будинків; саме виконання будівельних робіт та надання будматеріалів - для власників пошкоджених квартир. Тобто вибирати, як саме отримати компенсацію, зможуть лише власники зруйнованих приватних будинків", - відзначається в дописі.

"Використати житловий сертифікат можна буде протягом 5 років з дати отримання. Його не можна буде подарувати чи продати. Аналогічно, протягом 5 років не можна буде продати чи подарувати саме житло, яке придбали за сертифікатом", - йдеться в повідомленні.

Також свою оцінку законопроекту надали в Інституті законодавчих ідей. Тут готові підтримати документ в разі внесення низки змін, що унеможливлять корупційні зловживання. Зокрема, йдеться про необхідність створення прозорих комісій з питань компенсацій. Також потрібно встановити в законопроєкті вичерпний перелік осіб, які можуть отримувати компенсацію без можливості розширення Урядом на власний розсуд кола отримувачів компенсацій. У організації вважають за необхідне створення більш лояльних умов до власників зруйнованого житла.

"Варто скасувати або мінімізувати обмеження права власника вільно розпоряджатися житлом, придбаним шляхом компенсації. Адже це його конституційне право", - йдеться в повідомленні.

Пропонується також передбачити можливість обирати спосіб компенсації за знищене житло - житловий сертифікат або грошова компенсація - усім категоріям отримувачів (власниками і квартир, і житлових будинків). А також можливість отримувачам розпоряджатися грошовою компенсацією не лише на придбання або будівництво житла, а й його облаштування, можливість використання залишку коштів після придбання житла.

"Ми підтримуємо необхідність врегулювання на рівні закону механізму компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, з урахуванням наших пропозицій. Домовилися про співпрацю з Міністерством відновлення щодо подальшого вдосконалення механізму компенсацій, в тому числі на етапі напрацювання підзаконних актів", - сказано в повідомленні Інституту законодавчих ідей.

Нагадаємо, зараз у Верховній раді перебуває на розгляді законопроект №7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації№. 1 квітня 2022 року документ ухвалено за основу, зараз він проходить друге читання в парламенті.