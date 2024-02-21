Експерти з міжнародного права схвалили конфіскацію російських активів, - Bloomberg

Лист, який було розіслано у столиці країн "Великої сімки", підписано десятьма експертами та практиками міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США.

"Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти Росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за збитки, які виникли безпосередньо внаслідок протиправних дій Росії", - написали експерти.

Серед тих, хто підписав лист, - Гарольд Хонджу Коу, професор юридичного факультету Єльського університету та колишній декан, який також був юрисконсультом Держдепартаменту США при адміністрації Обами, та Філіп Зеліков з Інституту Гувера, адвокат та колишній кар'єрний дипломат, який працював в уряді, в тому стратегічного консультанта адміністрації Байдена. Сім інших підписали - вчені та практики міжнародного права з Європи та один – з Японії.

Хоча аналіз було запитано зацікавленими урядами, у тому числі деякими країнами "Великої сімки", автори написали, що "ніхто з нас не діє від імені спонсорів чи клієнтів".

На думку вчених-юристів, конфіскація була б незаконною, якби була застосована проти невинної держави, яка не порушила своїх міжнародних зобов'язань. Такі дії дозволені, стверджують вони, якщо вони робляться проти держави-порушника і спрямовані на те, щоб переконати її припинити свою незаконну поведінку та виконати своє зобов'язання щодо виплати компенсації потерпілим або, якщо вмовляння не допомагають, домогтися цієї компенсації за допомогою активів держави-порушника.

Конфіскація активів

Лист настав у той час, коли країни "Великої сімки" обговорюють, що робити з активами, оскільки потреби України у фінансуванні залишаються постійно високими, а війна не виявляє жодних ознак вщухання. ЄС повільно досягає прогресу в реалізації планів, принаймні плануючи податок на непередбачений прибуток, отриманий за рахунок активів. Минулого року активи принесли прибуток у розмірі 4,4 млрд євро.

За словами чиновників, знайомих з перебігом обговорень, Великобританія та США підштовхують союзників по "Великої сімці" до повної конфіскації активів центрального банку РФ. Канада відкрита для цієї ідеї. За інформацією Bloomberg, європейські члени групи, особливо Франція та Німеччина, нині виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може завдати шкоди стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.