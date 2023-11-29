Експерти МАГАТЕ зафіксували звуки вибухів біля двох українських АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на території України пізно ввечері, 28 листопада, експерти почули кілька вибухів поблизу Хмельницької АЕС.

"Значна увага світу - і це правильно - прикута до цілком реальних небезпек, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, яка викликає особливе занепокоєння, оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашній захід служить нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам", - заявив Гроссі.

Окрім того, раніше в МАГАТЕ заявили, що на Запорізькій АЕС експертів також попередили про загрозу обстрілів. При цьому протягом останньої доби було чути звуки вибухів на деякій відстані від станції.

Ситуація на Хмельницькій АЕС

У Хмельницькій області пролунали звуки вибухів увечері у вівторок, 28 листопада. У регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних дронів типу Shahed.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. З того часу неодноразово оприлюднювалася інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача. Крім того, російські війська використовують станцію для зберігання техніки та живої сили.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міненерго повідомило, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже більше року не працює.

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