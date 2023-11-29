Эксперты МАГАТЭ зафиксировали звуки взрывов возле двух украинских АЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали военную активность в течение ночи минувшей ночью вблизи двух украинских АЭС - Хмельницкой и Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на территории Украины поздно вечером, 28 ноября, эксперты услышали несколько взрывов вблизи Хмельницкой АЭС.

Значительное внимание мира – и это правильно – приковано к вполне реальным опасностям, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, которая вызывает особое беспокойство, поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашнее мероприятие служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных электростанциях . объекты в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам", – заявил Гросси.

Кроме того, ранее в МАГАТЭ заявили, что на Запорожской АЭС экспертов также предупредили об угрозе обстрелов. При этом в последние сутки были слышны звуки взрывов на некотором расстоянии от станции.

Ситуация на Хмельницкой АЭС

В Хмельницкой области раздались звуки взрывов вечером во вторник, 28 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов типа Shahed.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и ставке-охладителе. Кроме того, русские войска используют станцию для хранения техники и живой силы.

Напомним, в конце октября Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

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