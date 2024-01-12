Експерти ISW пояснили, як морози змінять бойові дії в Україні

Українські військові зазначають, що російські війська через холод використовують менше барражуючих боєприпасів. Також окупанти застосовують значно меншу кількість дронів через загрозу зледеніння двигунів.

Український офіцер бригади, яка діє під Бахмутом, заявив 10 січня, що температура вночі падає до -18 градусів за Цельсієм, через що особовий склад не може залишатися на постах спостереження більше кількох годин. За його словами, інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку знизилася, ймовірно, через суттєве зниження температури.

Зазначається, що низькі температури у поєднанні з випаданням глибокого снігу можуть обмежити маневреність, але замерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня і лютого.

Експерти ISW продовжують вважати, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.

Ключові висновки ISW:

Здатність РФ проводити ротацію на оперативному рівні, напевно, дозволить російським силам підтримувати загальний темп своїх локалізованих наступальних операцій на сході України в найближчому майбутньому.

Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив 11 січня, що Верховна Рада відкликала на доопрацювання проект закону про мобілізацію після обговорень українських законодавців з політичним та військовим керівництвом.

Чорноморському флоту Росії може бути складно компенсувати втрату базової інфраструктури після виведення військово-морських сил із основної бази ЧФ у Севастополі в окупованому Криму.

Українські та російські війська продовжили позиційні бої по всьому фронту.

Раніше у британській розвідці розповіли, як морози та сніг вплинуть на бойові дії в Україні.