Эксперты ISW объяснили, как морозы изменят боевые действия в Украине

Устойчивые морозы в Украине, вероятно, осложнят операции на фронте, но могут создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля сильно промерзнет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Украинские военные отмечают, что российские войска из-за холодов используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньше количество дронов из-за угрозы обледенения двигателей.
Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов по Цельсию, из-за чего личный состав не может оставаться на наблюдательных постах более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.
Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит "движение по пересеченной местности" в течение января и февраля.
Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции на всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.
Ключевые выводы ISW:
Ранее в британской разведке рассказали, как морозы и снег повлияют на боевые действия в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.