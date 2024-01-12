Эксперты ISW объяснили, как морозы изменят боевые действия в Украине

Украинские военные отмечают, что российские войска из-за холодов используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньше количество дронов из-за угрозы обледенения двигателей.

Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов по Цельсию, из-за чего личный состав не может оставаться на наблюдательных постах более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит "движение по пересеченной местности" в течение января и февраля.

Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции на всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

Ключевые выводы ISW:

Способность РФ проводить ротацию на оперативном уровне, вероятно, позволит российским силам поддерживать общий темп своих локализованных наступательных операций на востоке Украины в ближайшем будущем.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил 11 января, что Верховная Рада отозвала на доработку проект закона о мобилизации после обсуждений украинских законодателей с политическим и военным руководством.

Черноморскому флоту России может быть сложно компенсировать потерю базовой инфраструктуры после вывода военно-морских сил из основной базы ЧФ в Севастополе в оккупированном Крыму.

Украинские и российские войска продолжили позиционные бои по всему фронту.

Ранее в британской разведке рассказали, как морозы и снег повлияют на боевые действия в Украине.